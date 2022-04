Bernardo Tavares on PSM Makassarin uusi päävalmentaja.

Helsingin IFK:n Veikkausliiga-joukkueen päävalmentaja Bernardo Tavares irtisanoutui viikko sitten. Portugalilainen ilmoitti lähtevänsä perhesyistä.

Nyt Tavares on jo löytänyt uuden työpaikan. Indonesialainen jalkapalloseura PSM Makassar kertoi maanantaina Twitterissä, että Tavares on sen uusi päävalmentaja. Tieto on lisätty seuran Wikipedia-tietoihinkin.

HIFK:ssa Tavares ei kauan viihtynyt, sillä seura tiedotti hänen palkkaamisestaan viime joulun alla. Tuolloin kerrottiin, että Tavaresilta löytyy valmennuskokemusta niin eurooppalaisista, afrikkalaisista kuin aasialaisista seuroista.

”Ymmärrämme hänen ratkaisunsa syyt ja taustat. Jalkapallossa tulee yllättäviä tilanteita, kuten tämä. Reagoimme luonnollisesti nopeasti ja käynnistimme välittömästi uuden päävalmentajan hakuprosessin”, HIFK:n urheilutoimenjohtaja Mika Lönnström sanoi seuran tiedotteessa viime viikolla.