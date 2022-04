Helmarien päävalmentaja Anna Signeul otti kantaa MM-karsinnoissa nähtyihin murskalukemiin: ”Tämä on hankala asia”

Suomen tiistainen vastustaja Georgia on päästänyt kahdessa edellisessä ottelussaan 26 maalia.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue pelaa tiistaina ennakkoon helpoimman ottelunsa MM-karsinnoissa, kun lohkon hännänhuippu Georgia marssii vastustajaksi Töölön jalkapallostadionille.

Viime perjantaina pettymyksekseen 1–1-tasapelin Slovakiassa pelannut Helmarit odottaa tiiviisti puolustavaa vastustajaa, vaikka Georgialla on alla kaksi pahemman luokan rökäletappiota.

Suomen päävalmentaja Anna Signeul ja keskikenttäpelaaja Olga Ahtinen harmittelivat maanantaina vielä Slovakia-ottelun viimeistelyvaikeuksia. Kaksikon katse oli silti jo tiukasti tiistaisessa ”pakkovoitossa”.

”Olemme keskittyneet siihen, että olisimme parempia viimeisellä kolmanneksella hyökkäyssuuntaan. Odotamme heidän (Georgian) puolustavan todella syvällä, eikä sellaista joukkuetta vastaan ole koskaan helppoa pelata. Tarvitsemme paljon liikettä ja parempaa viimeistelyä”, Signeul totesi mediatilaisuudessa.

”Olemme puhuneet meidän hyökkäyspään liikkeiden lisäksi siitä, miten täytämme boksia (rangaistusaluetta) keskityksistä”, Ruotsin liigan Linköpingissä kolmannen kautensa aloittanut Ahtinen täydensi.

Signeul vahvisti, että Suomen maalitykki Linda Sällström on sivussa myös Georgia-ottelusta takareiden rasitusvamman takia.

Georgian kahden edellisen karsintaottelun tuloksista voi päätellä, että joukkueen matala puolustusmuotokin on päässyt hajoamaan.

Maa kärsi viime viikolla Ruotsille nöyryyttävän 0–15-tappion, ja sitä ennen Irlanti takoi marraskuussa joukkuetta vastaan 11–0-voiton. Lohkojumbon maaliero on viiden ottelun jälkeen 0–35.

Myös muissa MM-karsintalohkoissa on nähty useita otteluita, joissa kärkijoukkue on iskenyt heikompiaan vastaan kaksinumeroisen määrän maaleja. Valtavimman voiton on ottanut Englanti, joka kukisti Latvian peräti 20–0.

”Tällaiset tulokset eivät tietenkään ole hyvä asia naisten kilpailulle ja lajin edistämiselle. Luulen, että (Euroopan jalkapalloliitto) Uefa miettii, mitä asialle voisi tehdä. Olen itse kahden vaiheilla, sillä joukkueiden tulisi pelata parempia vastustajia vastaan kehittyäkseen. Jos joukkueet pelaisivat oman rankinginsa mukaisia otteluja, tasoerot olisivat tulevaisuudessa vielä suurempia. Tämä on hankala asia”, Signeul pohdiskeli.

Suomen ja Georgian ensimmäinen karsintakohtaaminen päättyi lokakuussa Tbilisissä Helmarien 3–0-voittoon.

Helmarit on lohkossaan kolmantena tasapisteissä MM-jatkokarsintapaikassa kiinni olevan Irlannin kanssa. Slovakia-tasapeli antoi Irlannille etulyöntiaseman, sillä joukkue on pelannut yhden ottelun Suomea vähemmän.

Irlanti kohtaa tiistaina vieraskentällä Ruotsin, jonka lohkovoitto on käytännössä sinetöity. Suomi kohtaa syyskuussa viimeisissä karsintaotteluissaan vielä Irlannin ja Ruotsin.

Georgia-ottelu on Suomelle tämän hetken tiedon mukaan toiseksi viimeinen ennen heinäkuun EM-turnausta. EM-kenraaliharjoitus on merkitty kesäkuun lopulle Turkuun, jonne vieraaksi saapuu 11 vuoden takainen maailmanmestari Japani.

”Se on ainoa varmistunut ottelumme (ennen EM-kisoja). Katsotaan, mitä tapahtuu”, Signeul sanoi hieman salaperäisesti.