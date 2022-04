Viime kauden finalistijoukkue Montrealin kausi päättyy runkosarjaan.

Montreal

Jääkiekon NHL:ssä kanadalaisjoukkueiden kohtaamisessa Montreal Canadiens taipui kotikaukalossaan Winnipeg Jetsille 2–4.

Maalittoman avauserän jälkeen Montrealin Joel Armia avasi ottelun maalihanat, kun toista erää oli pelattu 29 sekuntia. Osuma oli porilaishyökkääjälle kauden kuudes.

Winnipeg tokeni Armian osumasta ja siirtyi toiselle erätauolle 2–1-johdossa. Päätöserässä Montreal tuli vielä tasoihin Josh Andersonin maalilla, kunnes Winnipegin Jevgeni Svetšnikov teki 3–2-voittomaalin. Loppunumerot 4–2 viimeisteli Winnipegin Adam Lowry tyhjään maaliin.

Ottelun tehopelaajia olivat Winnipegin avausmaalin tehnyt ja 2–1-osuman syöttänyt Morgan Barron sekä Winnipegin kaksi ensimmäistä maalia syöttänyt Dylan Samberg. Yli 11 minuuttia pelannut Montrealin Jesse Ylönen jäi ottelussa pisteittä.

Viime kaudella Stanley cupin finaalisarjan Tampa Bay Lightningille hävinneen Montrealin kuluva kausi on ollut pettymys. NHL:n kautta aikojen menestyksekkäimmän seuran kausi päättyy runkosarjaan. Tällä kaudella tehot 6+8 tehneen Montrealin suomalaishyökkääjä Joel Armian kausi jatkunee kuitenkin MM-kotikisoissa toukokuussa. Armia kertoi viime viikolla Ilta-Sanomille olevansa Leijonien käytettävissä.

”Kyllä kiinnostaa. Koputetaan nyt puuta, mutta olen terveenä, eivätkä sopimusasiat häiritse. Nyt on periaatteessa ensimmäinen kerta, kun on mahdollisuus mennä [MM-kisoihin], niin totta kai”, Armia sanoi IS:lle.

Winnipegin unelma pudotuspeleistä on vielä hengissä. Joukkueella on kahdeksan ottelua runkosarjaa jäljellä, ja läntisessä konferenssissa viimeisellä pudotuspelipaikalla oleva Los Angeles Kings on vain viiden pisteen päässä.