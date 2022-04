Steven Kwan on baseballin MLB-liigan puhutuimpia pelaajia.

Baseballin Pohjois-Amerikan ammattilaisliigan MLB:n alkukauden kuumimpia nimiä on Cleveland Guardiansin tulokasvuoden pelaaja Steven Kwan.

Kwan, 24, on nyt kauden ensimmäisissä neljässä ottelussa päässyt pesälle kaikkiaan viisitoista kertaa, kertoo MLB.com. Tulokaspelaaja ei ole vastaavaan pystynyt ainakaan vuoden 1901 jälkeen. Tuolloin alkoi tarkempi tilastointi. Myös kolmen ottelun 12 pesälle pääsyä oli ennätys.

Kun Cleveland voitti maanantaina Kansas Cityn Royalsin 10–7, hänen lyönnillään Cleveland sai triplan eli kolme juoksua yhdellä lyönnillä.

Lisäksi Kwan on muutenkin ollut syöttäjien painajainen. Kaikkiaan Kwan on ollut lyöntivuorossa 19 kertaa, joissa hän on lyönyt 26 kertaa eikä yksikään lyönti ole mennyt ohi pallosta.

Kwanilla lienee myös jonkinlaista taikauskoa, sillä hän ottaa vieraspeleihin mukaan oman pesän eli baseballista tutun neliömäisen tyynyn näköisen esineen.

Eikä kyse ole vain mukaan ottamisesta, sillä Kwan laittaa sen lentokoneen istuimeen turvavöillä kiinni. Cleveland Guardians kertoi Twitterissä, että matkustamohenkilökuntaan kuuluva katsoi huvittuneena Kwanin pesää.

”Mutta löikö hän [lentoemäntä] pesät tyhjentävän kolmen juoksun triplan neljännessä MLB-ottelussaan ennätysviikonlopun jälkeen? Ei lyönyt”, Guardians kirjoittaa.

Kwanin virallisella kannatustilillä Twitterissä ehdittiin jo kysyä, saako pesä myös pretzel-rinkeleitä ja ilmaisia juomia?