Kiekko-Espoon Julia Schalin pelaa lähikuukausien aikana Suomen paidassa sekä jääkiekon että jalkapallon nuorten arvokisoissa. Ennen sitä vuorossa ovat Naisten liigan kiekkofinaalit, joista ensimmäiseen hän lähtee päivä Kansallisen liigan pelin jälkeen.

Kun jääkiekon Naisten liigan loppuottelut HIFK:n ja Kiekko-Espoon välillä sunnuntaina alkavat, Kiekko-Espoolla on riveissään tuleva jalkapallon arvokisapelaaja.

Vielä 16-vuotias, mutta loppukesästä 17 vuotta täyttävä Julia Schalin pelaa pääsarjatasolla sekä jääkiekkoa Kiekko-Espoossa että jalkapalloa Hongassa. Meneillään olevien pudotuspelien ensimmäisen kierroksen aikana hän oli alle 17-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueen mukana, kun joukkue saavutti jatkokarsinnassa paikan EM-kisoihin.

Ennen sunnuntaina alkavia kiekkofinaaleita Schalin pelasi lauantaina Hongassa Kansallisen liigan pelin PK-35 Vantaata vastaan. Tämän viikon harjoituksissakin Schalin on ollut molempien joukkueiden mukana.

”Maanantaina oli futistreenit, samaten tiistaina sekä aamulla että illalla futista. Otettiin vähän happea lätkästä. Keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina on jääkiekkoharjoitukset ja sunnuntaina peli, futiksessa lauantaina peli”, Schalin kertoo viikko-ohjelmastaan.

Julia Schalin (kesk.) Kiekko-Espoon harjoituksissa Tapiolassa keskiviikkona.

Kun Naisten liigan finaalit on pelattu, Schalinilla alkaa muutaman kuukauden jakso, jonka aikana hän pukee päälleen sekä jalkapallo- että jääkiekkomaajoukkueen paidan.

Jatkokarsinnoista auennut EM-paikka tarkoittaa, että Pikkuhelmarit matkaa lopputurnaukseen Bosnia ja Hertsegovinassa 3.–15. toukokuuta.

Tyttöleijonien MM-kisat puolestaan siirtyivät koronaviruksen takia kesän alkuun. Kisat pelataan Yhdysvalloissa 6.–13. kesäkuuta.

Joukkueita ei vielä ole virallisesti nimetty, mutta Schalin kuuluu molempien joukkueiden runkopelaajiin. Hän oli mukana peruttuihin MM-kiekkokisoihin nimetyssä joukkueessa alkuvuodesta ja jalkapallon jatkokarsinnoissa avauskokoonpanossa kaikissa peleissä.

Schalin arvioi, että kahden lajin pelaaminen näkyy kummassakin lajissa.

”Jalkapallossa jääkiekkotausta näkyy varmasti kaksinkamppailussa. Pystyn kamppailemaan isompiakin pelaajia vastaan. Jääkiekon puolella jalkapallosta tulevasta kehonhallinnasta ja ketteryydestä on apua.”

Pääsarjoissa ja nuorten maajoukkueissa pelaamisen ohella Schalin käy Haukilahden lukiota ensimmäistä vuotta urheilupainotteisella linjalla.

Urheilukiireiden vuoksi Schalin opiskelee vuoden viimeisen jakson omatoimisesti, mihin korona-aika on jo opettanut.

”En olisi ehtinyt olla koulussa kuin yhden viikon koko jakson aikana. Itsenäiseen tekemiseen on jo oppinut”, Schalin sanoo.

Julia Schalin on lähdössä lähikuukausina arvokisoihin sekä jalkapalloilijana että jääkiekkoilijana.

Schalinin lisäksi myös Kiekko-Espoon puolustaja Ada Eronen pelaa Hongassa. Eronen on syntynyt vuoden ennen Schalinia eikä pelaa EM-kisoihin lähtevässä alle 17-vuotiaiden maajoukkueessa. Sen sijaan hän pelaa vuotta vanhempien maajoukkueessa jalkapalloa ja on mukana myös Tyttöleijonissa.

”Adasta on paljon tukea. Asumme myös lähellä toisiamme ja kuljemme samoilla kyydeillä harjoituksiin”, Schalin sanoo.

Kahden lajin pelaaminen vaatii ymmärrystä myös molempien lajien seuroilta. Harjoitus- ja peliohjelman laatiminen vaatii välillä harjoitusten jättämistä väliin.

Schalin kiittelee, että joukkueiden valmentajat keskustelevat keskenään ja yhteinen sävel on tähän asti löytynyt myös niihin ajanjaksoihin, jolloin pelikaudet menevät päällekkäin.

”Esimerkiksi MM-jääkiekon takia kesällä jää kolme Kansallisen liigan peliä väliin, mutta uskon, että jalkapallojoukkueessakin ymmärretään MM-kisojen merkitys.”

Schalinin kohdalla jommankumman lajin kausi on koko ajan meneillään.

”Kyllähän se vaikeuttaa rytmittämistä. Koko ajan valmistaudutaan peleihin. Kyllä se omat haasteensa tekee, mutta siitä on myös etua. Pysyy koko ajan hyvässä kunnossa.”

Julia Schalin uskoo, että jalkapallossa kehittynyt kehonhallinta ja ketteryys auttaa häntä jääkiekossa.

Suomalainen urheiluhistoria tuntee jonkin verran urheilijoita, jotka ovat kilpailleet menestyksekkäästi useammissa lajeissa. Esimerkiksi Riikka Sallinen ja Kirsi Hänninen ovat sekä jääkiekon arvokisamitalisteja että pesäpallon Suomen mestareita. Hanna Teerijoki puolestaan on edustanut maajoukkuetta kuudessa eri lajissa.

Takavuosilta miesten puolelta Timo Nummelin on valittu sekä vuoden jalkapalloilijaksi että vuoden jääkiekkoilijaksi.

Jos urheilusta mielii saada ammatin, kahden lajin mukana pitäminen käy hankalaksi. Keskittyminen painottuu väistämättä lajiin, joka tuo leivän pöytään ja se on todennäköisesti myös palkanmaksajan vaatimus. Esimerkiksi jalkapallon ammattilaispaikat ovat enimmäkseen maissa, joissa kautta pelataan kesän sijaan päällekkäin jääkiekkokauden kanssa.

Schalin tiedostaa, että jossain vaiheessa lajivalinta voi olla pakko tehdä, sillä ammattilaisuralle hän mielii.

”Varmasti jossain vaiheessa pitää valita laji, mutta en pysty sanomaan, milloin. Ratkaisevaa on se, millaisia mahdollisuuksia on eri lajien puolella. En tiedä, kummasta lajista tykkään enemmän. Aina kun tavoitetta on kysytty, olen vastannut, että haluaisin tehdä jompaakumpaa lajia ammattilaisena ja saada hyvää palkkaa.”

Pääsiäisenä alkavat Naisten liigan finaalit pelataan tiiviillä tahdilla. Mestaruus ratkeaa kolmella voitolla, ja sarjan viimeinen ottelu pelataan viimeistään ensi viikon sunnuntaina.

Runkosarjassa Kiekko-Espoo voitti kaikki kolme alkusarjan kohtaamista, mutta ylemmässä jatkosarjassa HIFK oli kahdesti parempi. Odotettavissa on tiukka taistelu Suomen mestaruudesta.

”HIFK on tasainen ryhmä. He tekevät paljon töitä ja ovat työteliäs ja yhtenäinen jengi”, Schalin sanoo.

”Meillä on taitava joukkue ja myös kolmeen kenttään tasainen materiaali.”

Omaan kauteensa Kiekko-Espoossa Schalin sanoo olevansa tyytyväinen. Vuosi sitten 17 runkosarjaottelussa syntyivät tehot 1+3=4, mutta tällä kaudella lukemat kohenivat reippaasti. 22 ottelussa Schalin teki tehot 8+10=18.

”Viime kaudella oli vaikeaa. Ei saanut tehtyä maaleja ja tehoja. Nyt on tullut onnistumisia. Ehkä niiden kautta on saanut itseluottamusta ja mennyt kokonaisvaltaisesti eteenpäin.”