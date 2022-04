Islantilainen Hannes Thór Halldórsson siirtyi jalkapallotähdestä elokuva­ohjaajaksi ja ohjasi homoeroottisen toiminta­komedian. ”Jalkapallossa on samanlaisia hahmoja, jotka pelkäävät paljastaa haavoittuvaisuutensa”, hän sanoo.

Elokuvaohjaaja Hannes Thór Halldórsson on ainoa laatuaan. Hän on takuuvarmasti maailman ainoa elokuva­ohjaaja, joka on torjunut maailman parhaimpana jalkapalloilijana pidetyn Lionel Messin rangaistuspotkun.

”Olen varmasti ainoa ja jään ainoaksi”, Reykjavikissa asuva Hannes Thór Halldórsson sanoo videopuhelussa.

Harvinainen temppu sattui vuoden 2018 MM-kisoissa alkulohkon ensimmäisessä ottelussa. Argentiinan voittomaali jäi syntymättä, ja ottelu päättyi 1–1. Islannin tarina kisoissa päättyi alkulohkoon Nigerialle ja Kroatialle kärsittyjen tappioiden jälkeen.

37-vuotiaan Hannes Thór Halldórssonin jalkapalloura päättyi viime syksynä, ja nyt hänellä on aikaa toiselle intohimolleen – elokuville.

Harvassa ovat sellaiset monilahjakkuudet, jotka yltävät huipulle sekä urheilussa että kulttuurin saralla. Suomesta tulee ensimmäisenä mieleen keihäänheiton olympia­voittaja, laulaja ja näyttelijä Tapio Rautavaara.

Nobel-palkinnon saanut kirjailija Albert Camus pelasi nuoruudessaan jalkapalloa yliopistojoukkueessa muttei ollut lähelläkään urheilun huippua. Countrymuusikko Kenny Rogers kehittyi tennisharrastuksessaan niin pitkälle, että sai jopa ammattilaisten ATP-kiertueen sijoituksen nelinpelissä. Toiminta­elokuvatähti Jason Statham taas kilpaili Kansainyhteisön kisoissa uimahypyissä ennen elokuvauraansa.

Hannes Thór Halldórsson oli Islannin miesten jalkapallomaajoukkueen ykkösmaalivahti kymmenen vuoden ajan. Viime vuonna hänestä tuli myös elokuvaohjaaja, kun Cop Secret sai ensi-iltansa.

Debyyttiohjauksesta saattaa tulla ponnahduslauta pitkälle elokuvauralle.

Cop Secret kiersi viime vuonna eurooppalaisia elokuvafestivaaleja saaden mairittelevia arvioita, ja tällä viikolla se on nähtävissä Helsingissä Night Visions -elokuvafestivaalilla.

On melko hämmästyttävää, että Hannes Thór Halldórsson pystyi ohjaajamaan debyyttielokuvansa vuonna 2020 keskellä koronaviruspandemiaa seurajoukkue- ja maajoukkuepeliensä ohessa.

”Tämä oli minulle henkilökohtainen saavutus monella tapaa. Ensinnäkin tavoitteenani oli aina ohjata pitkä elokuva. Olen ohjannut kaupallisia mainoksia, mutta halusin aina ohjata elokuvan. En uskonut, että niin tapahtuisi ennen kuin lopettaisin jalkapallourani”, hän kertoo.

Hannes Thór Halldórsson on juuri ennen videopuhelua ollut tilaisuudessa, jossa julkaistiin hänen Islannin jalkapalloliigalle ohjaamansa mainosfilmi. Kaksi vuotta sitten hän pelasi vielä Islannin liigassa ja tavoitteli mestaruutta Valurin joukkueessa.

”Tiesin, että elokuvan ohjaamisesta tulisi äärimmäisen vaikeaa. Päätimme kuitenkin yrittää siitä huolimatta, että jalkapallokausi oli kesken, olimme keskellä pandemiaa ja samaan aikaan valmistauduin seuran ja maajoukkueen peleihin. Päädyimme voittamaan mestaruuden Valurin kanssa.”

Idea elokuvasta syntyi kymmenen vuotta sitten, mutta Hannes Thór Halldórsson luuli, ettei siitä tulisi koskaan elokuvaa.

Hahmotelma päätyi pöytälaatikkoon, kun hän lähti Islannista ulkomaille ammattilais­jalkapalloilijaksi.

”Jalkapalloammattilaisena kirjoitin käsikirjoitusta kauhuleffaksi ja luulin, että siitä tulisi ensimmäinen elokuvaohjaukseni.”

” ”Ainoa tapa tehdä takaa-ajoja ja taistelukohtauksia Reykjavikissa on tehdä komedia.”

Cop Secret kuvattiin päivänvalossa, kun kunnon valaistuksiin ei ollut varaa.

Ensimmäisestä elokuvasta tuli kuitenkin toimintakomedia, jossa Reykjavik näyttää syntiseltä suurkaupungilta, jossa väkivalta rehottaa ja paikalliset poliisit ovat television tunnetuksi tekemiä sankareita.

Elokuva alkaa kamera-ajolla Reykjavikin kaupungin yllä kuin Miami Vice -sarjassa konsanaan. Sitä seuraa ensimmäinen takaa-ajokohtaus, jossa esitellään elokuvan päähenkilö, superkyttä Bussi.

Jo ensimmäisissä kohtauksissa käy ilmi, että Cop Secret viittaa häpeilemättömästi lukuisiin tunnettuihin toimintaelokuviin. Variety-elokuvalehti kehui arviossaan elokuvaa viihdyttäväksi, mutta arvosteli sitä omaperäisyyden puutteesta.

Elokuvan budjetti oli alle miljoona euroa, ja Hannes Thór Halldórssonin laskelmien mukaan kustannukset olivat vain 0,03 prosenttia viimeisimmän The Fast and the Furious -elokuvan kustannuksista. Hänen mukaansa elokuva oli jopa islantilaisilla standardeilla hyvin edullinen.

”Silti yritimme saada sen näyttämään suuremmalta kuin yksikään toinen islantilais­elokuva koskaan. Käytimme kaikkia mahdollisia keinoja: musiikkia, kuvaus­paikkoja ja leikkausta. Kaikki piti kuvata päivänvalossa, koska meillä ei ollut varaa tehdä valaistuksia.”

Hannes Thór Halldórssonin mukaan elokuvantekijöiden tavoitteena oli tehdä mahdollisimman viihdyttävä elokuva islantilaisille katsojille.

”Ainoa tapa tehdä takaa-ajoja ja taistelu­kohtauksia Reykjavikissa on tehdä komedia.”

Pelkän onton toimintakomedian sijaan ohjaaja halusi elokuvaan syvemmän tarinan, ja elokuvan sankari päätyikin kamppailemaan seksuaalisuutensa kanssa.

”Ajattelimme, että päähenkilön seksuaalisuuden käsittely tekisi hänestä muistettavan ja se olisi jotain sellaista, mitä emme ole nähneet aiemmin. Siitä tuli elokuvan sydän. Kamppailu tekee elokuvasta hieman syvällisemmän, vaikka kyseessä onkin komedia.”

” ”Jalkapallossa on tällaisia samanlaisia hahmoja.”

Audunn Blöndal näyttelee Cop Secret -elokuvan päähenkilöä.

Elokuvan päähenkilö, sänkinaamainen ja epäsiistin oloinen Bussi, saa uudeksi parikseen sliipatun Hördurin, jonka lihakset pullistelevat mittatilauspaidoissa. Vastakohdat täydentävät lopulta toisiaan, ja kaksikon välille syntyy syvempi suhde.

”Yritimme käsitellä tätä puolta tarinasta kunnioituksella.”

”Jalkapallossa on tällaisia samanlaisia hahmoja kuin elokuvan superkyttä, joka pelkää paljastaa haavoittuvaisuutensa, koska hänellä on maineensa ja asemansa yhteis­kunnassa.”

Hannes Thór Halldórsson sanoo, ettei jalkapallourallaan nähnyt samanlaisia kamppailuja häpeää vastaan. Hänen mukaansa laji onkin hyvä esimerkki siitä, miten ”näissä asioissa ei ole edistytty”.

”Jalkapallossa seksuaalivähemmistöjen osuus ei ole lainkaan samalla tasolla kuin muualla yhteiskunnassa. Miesten jalkapallo on ilmiselvä esimerkki siitä, miten tässä asiassa ollaan vielä kuin menneisyydessä. Toisin on naisten jalkapallossa, jossa ollaan edistyksellisempiä.”

”Jos elokuva herättää kysymyksiä, se on suuri lisäarvo.”

” ”Jokainen ottelu tuntui Hollywood-elokuvalta.”

Hannes Thór Halldórssonin jalkapallotausta näkyy elokuvassa. Yksi keskeinen tarinan käänne sijoittuu Islannin naisten jalkapallo­maajoukkueen otteluun. Hannes Thór Halldórsson sanoo, että hänelle oli hyvin luonnollinen valinta ottaa naiset mukaan elokuvaan.

”Islannin naisten maajoukkueen pelaajat ovat suuria tähtiä. Kapteeni Sara Björk Gunnarsdóttir on ehkä suosituin urheilija Islannissa.”

Naisten maajoukkue on nyt nousemassa samalle tasolle kuin Islannin miehet, jotka olivat huipulla Hannes Thór Halldórssonin uran aikana.

”Pelasin ykkösmaalivahtina kymmenen vuotta, ja se oli maajoukkueen historian parasta aikaa. Pääsimme ensi kertaa EM- ja MM-turnaukseen. Voitimme suuria otteluita suuria jalkapallomaita vastaan”, hän kertoo.

”Se oli uskomaton seikkailu. Jokainen ottelu tuntui kuin Hollywood-elokuvalta.”

Suomen maajoukkueella Huuhkajilla oli myös roolinsa Islannin menestyksessä. Suomen pelaama tasapeli Kroatiaa vastaan auttoi Islantia MM-kisoihin, ja Suomen maalin­tekijästä Pyry Soirista tuli hetkellisesti juhlittu sankari Islannissa.

Islannilla ja Halldórssonilla puolestaan oli osuutensa Suomen maajoukkueen kehittymisessä, joka sai vauhtia Islanti-voitosta syksyllä 2017. Voitto antoi Huuhkajille paljon itseluottamusta.

”En tiennyt, että minulla oli suuri rooli maajoukkueen tarinassa. Olen iloinen, että voitto antoi Suomelle itseluottamusta. Suomi heräsi ja nousi jaloilleen”, Hannes Thór Halldórsson sanoo.

”Minun pitää lähettää terveisiä hyvälle ystävälleni Joni Kaukolle. Hän oli elokuva­kaverini, kun pelasimme yhdessä Randersissa. Olen harmissani, että hän ei voi olla Helsingissä, kun elokuvamme esitetään.”

Cop Secret -elokuva esitetään Night Visions -elokuvafestivaalilla torstaina Cinema Orionissa ja lauantaina Bio Rex Lasipalatsissa.