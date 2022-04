Naisten jalkapallo kehittyy harppauksin kaikkialla Euroopassa, ja toistaiseksi vielä ilman arvokisakokemusta oleva Irlanti on juuri nyt Suomea parempi joukkue, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Tiistain jälkeen näyttää siltä, että Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen MM-unelma ajautui karille. Ennen tiistain MM-karsintaotteluita Suomen naisten maajoukkue oli vielä tasapisteissä lohkon kolmannella sijalla Irlannin kanssa, mutta Suomella oli yksi ottelu enemmän pelattuna.

Siihen on kolme syytä. Ensinnäkin Suomen vierastasapeli viime perjantaina Slovakiaa vastaan oli kohtalokas pistemenetys, mutta toinen tulos Suomen tappioksi oli Irlannin tiistaina ottama yllätystasapeli Ruotsista. Ja tässä kohtaa karsintaa kummittelee tietysti mielissä Suomen kotitappio Irlannille lokakuussa.

Karsintamenestys on pienestä kiinni, eikä pahimmalle kilpakumppanille saisi hävitä kotona. Naisten jalkapallo kehittyy harppauksin kaikkialla Euroopassa, ja toistaiseksi vielä ilman arvokisakokemusta oleva Irlanti on juuri nyt Suomea parempi joukkue.

Irlanti on vielä kaksi pistettä perässä Suomea, mutta sillä on jäljellä vielä kolme ottelua ja huomattavasti helpompi otteluohjelma. Se kohtaa kesäkuussa vieraissa Georgian, ja sen jälkeen Irlanti on aivan varmasti pisteen johdossa Suomeen verrattuna.

Irlannilla ja Suomella on syksyllä jäljellä keskinäinen kohtaaminen. Irlanti pelaa viimeisessä ottelussaan Slovakiaa vastaan ja Suomi puolestaan Ruotsia vastaan. Kahdessa viimeisessä ottelussa Suomen pitäisi silloin voittaa molemmat ottelunsa. Se on kovin epätodennäköinen skenaario. Peli lienee niin sanotusti pelattu.