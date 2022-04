Lappeenrannan Kisapuistoon suunnitellun hallin rakentamisen aikataulu on tiukka, sillä sen pitäisi olla käytössä marraskuun alussa.

Suomen ensimmäisen jääpallohallin on määrä nousta Lappeenrannan Kisapuistoon tekojääradan päälle.

Lappeenrantaan suunnitellun Suomen ensimmäisen jääpallohallin rakennushankkeessa on tullut uusi mutka.

Hankkeen ennestään tiukkaan aikatauluun tuli viivästys, sillä opetus- ja kulttuuriministeriö päättää liikuntapaikkojen rakentamiseen myönnettävistä avustuksista huhtikuun sijaan vasta toukokuun loppupuolella.

Viivästyksen taustalla on keskustan päätös kierrättää ministereitä. Antti Kurvinen siirtyy maa- ja metsätalousministeriksi ja hänet korvaa muun muassa liikunta-asioista vastaavana ministerinä kansanedustaja Petri Honkonen.

Aviasport Areena on rakentamassa Lappeenrannan Kisapuistoon nykyisen tekojääradan päälle hallia, jonka kustannusarvo on noin neljä miljoonaa euroa.

Hallin tuleva päävuokralainen on Lappeenrannan kaupunki. Se on sitoutunut ostamaan jääaikaa 385 000 eurolla vuodessa eli samalla summalla, jonka se on käyttänyt tekojääradan hoitamiseen.

Teräsrakenteisen hallin rakentamisen aikataulu on tiukka, sillä sen pitäisi olla käytössä marraskuun alussa, kun jääpallokausi alkaa. Se on myös Lappeenrannan kaupungin asettama takaraja.

”Onhan se huono juttu, jos päätös siirtyy. Hiekka tiimalasissa vähenee, mitä pidemmälle kevääseen mennään. Haaste kasvaa”, Aviasport Arenan Sakari Myllys kommentoi.

Aviasport Areena on hakenut rakentamisavustusta maksimäärän, 30 prosenttia arvonlisäverottomasta kustannusarviosta. Hankkeen menestysmahdollisuuksiin uskotaan vahvasti, sillä halli on kohtuuhintainen ja ensimmäinen jääpalloon.

Kunhan päätöksen aikataulu selviää, yhtiö pyrkii jumppaamaan hankkeen lupaprosessia jo valmiiksi kaupungin rakennusvalvonnan kanssa.

Suomen ensimmäisen jääpallohallin rakentamiselle on tuonut mutkia myös raaka-aineiden nopea kallistuminen Venäjän hyökättyä helmikuun lopulla Ukrainaan.

”Pulaa on jopa ihan materiaalin saatavuudesta. Mutta ei kannata maalata peikkoja seinille. Menemme kuitenkin siltä pohjalta, että asiat onnistuvat ja saadaan ratkottua. Emme ole rakennushankkeessa mahdottoman kanssa tekemisissä.”

Jääpallohallin pääkäyttäjiä olisivat miesten liigajoukkue Veiterä ja naisten liigajoukkue Wiipurin Sudet.

Aviasport Arena laskee saavansa merkittävää lisätuloja etenkin jääpalloliigan alkua edeltävältä ajalta, jolloin suomalaisjoukkueet ovat tavanneet matkustaa leireille Ruotsiin.

Lisäksi Aviasport Arena on hahmotellut yhteistyötä muun muassa Suomen curlingliiton kanssa.