Tappara meni odotetusti Liigan loppu­otteluun, mutta unelma­finaaliin on hyvin pitkä matka

Nyt alkaa jännittäminen, saisiko Tappara Ilveksen kaverikseen loppuotteluun, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Heikki Miettinen kommentissaan.

Tampere

Tappara pelaa odotetusti Liigan finaaleissa, mutta ei kerännyt kovin suuria pisteitä taiteellisesta vaikutelmasta.

4–1-voitto repaleisesta ja avainpuolustajia menettäneestä KooKoosta oli juuri sitä uurastavampaa työjuhta-Tapparaa.

Näin Tampereella pitikin käydä, ja nyt alkaa jännittäminen, saisiko Tappara Ilveksen kaverikseen loppuotteluun.

Siinä on vielä monta mutkaa, että Ilves seisoisi samassa aloitusympyrässä Tapparan kanssa, kun finaalit käynnistyvät pääsiäisen jälkeen.

Ilveksen täytyisi pysäyttää TPS ja ennen kaikkea Palloseuran ykkösketju Mikael Pyyhtiä–Juuso Pärssinen ja Markus Nurmi.

Joukkueet kohtaavat pitkänäperjantaina Tampereella, ja sarja on ensimmäisen kerran katkolla TPS:lle. Siinä pelissä on tarjolla turkulaisille pientä pääsiäislomaa.

TPS:n ykköskolmikko on ollut pudotuspelien paras, mutta niin on ollut turkulaisilla usein, kun se on pelannut mestaruuksista.

Palloseura voitti kolme mestaruutta putkeen 1989–91. Jakson ikimuistoisin ketju oli Jukka Vilander–Kari Jalonen–Arto Javanainen.

Jalosen ketjusta voisi lainata silloisen valmentajan Hannu Jortikan sanoja: ”Eikä ihan huono ollutkaan.”

Noin viisi vuotta myöhemmin Turussa vannottiin Raimo Summasen, Saku Koivun ja Jere Lehtisen nimeen. Taas riitti kiekkokohinaa ympäri Suomen.

Jortikan toisella kolmen mestaruuden jaksolla 1999–2001 mieleenpainuvin kolmikko oli Tomi Kallio, Kimmo Rintanen ja Kai Nurminen. Tuloksena 40 pistettä vain 11 ottelussa.

Ilari Filppula johti TPS:n ykköstä 2010, kun laidoilla pelasivat Ville Vahalahti ja Sami Venäläinen. Ja taas Palloseurassa hymyiltiin koko kevät, kun Kanada-malja kiilteli Turussa.

Ilveksen täytyy keksiä keinot Pärssisen kolmikon varalle, ja siinä täytyisi onnistua kolme kertaa peräkkäin. Vaikea tehtävä, hyvin vaikea.

Ja kyllä TPS:n muistakin ketjuista löytyy ytyä, mutta nuorten turkulaisten kärkikolmikko pystyy ratkaisemaan ottelun kuin ottelun.

Vaikka Tappara kumautti KooKoon nurin alivoimamaaleillaan, ei oranssisen Tapparan kiirastorstain esitys riitä alkuunkaan Palloseuraa vastaan. Tehokkaampi pitää olla.

Siis jos TPS pelaa finaaleissa.