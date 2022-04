Seura olisi halunnut pitää suomalaisluotsin.

KHL-jääkiekko­liigassa pelaavaa Salavat Julajev Ufaa valmentanut Tomi Lämsä ilmoitti keskiviikkona jättävänsä seuran. Asiasta kertoi muun muassa uutistoimisto Tass.

Lämsä, 42, tuli Ufan valmennukseen kaudeksi 2017–18, ja kaksi viime kautta hän on ollut joukkueen päävalmentaja.

”Minun on vaikea jatkaa töitä [täällä]. Tiedämme kaikki, millainen maailmantilanne on. Nyt on aika hengähtää ja analysoida [mitä seuraavaksi]”, Lämsä kertoi.

”Teimme Tomille tarjouksen, hän mietti kauden loputtua ja sanoi, että ei voi työskennellä maailmantilanteen takia. Tätä on vaikea hyväksyä, toivoimme asioiden muuttuvan ja halusimme pitää hänet. Olemme kiitollisia Tomille hänen työstään”, seurajohtaja Rinat Baširov sanoi.

Ufan kausi päättyi pudotuspelien toisen kierroksen tappioon Traktor Tsheljabinskille. Joukkueen suomalaispelaajat Markus Granlund, Juha Metsola, Teemu Hartikainen ja Sakari Manninen lähtivät seurasta jo maaliskuun alkupäivinä.