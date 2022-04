”Ajattelin, että laitetaan vähän vastaan ainakin, ettei heti päästetä ohi.”

Tetrick Wania joutui tyytymään keskiviikkona Vermossa ravatussa Kolmivuotistähdessä yllättäen hopeasijaan, kun kevään toistaiseksi odotetuin ravilähtö Suomessa päättyi Pekka Korven suojatin Corazon Combon voittoon.

Korpi otti Corazon Combon kanssa niskalenkin Michael Nimczykistä ja Tetrick Waniasta heti alussa, kun kaksikko karautti suosikkivaljakon ohi keulapaikalle. Avauskierros ravattiin rauhassa, mutta kirilenkkiä varsat polkivat rinta rinnan äärivauhteja.

Viime vuoden marraskuussa saksalaisen suurhevosenomistajan Karin Walter-Mommertin miljoonasummalla Riina Rekilältä ostama Tetrick Wania teki parhaansa, mutta Corazon Combo vastasi maaliin asti ja jatkaa uraansa yhdeksän kisan jälkeen vailla tappioita.

”Ajattelin, että laitetaan vähän vastaan ainakin, ettei heti päästetä ohi”, Pekka Korpi tiedosti ennen lähtöä vastustajansa hyvyyden, eikä paukutellut henkseleitään.

”Viimeisessä kurvissa Corazon Combo tuntui hyvälle käteen, mutta Tetrick Waniakin näytti rinnalla vahvalle. Ei tiennyt kuin maalissa, että lähtö voitetaan.”

Pekka Korpi on kasvattanut ja omistaa megalupaus Corazon Combon yhdessä Ilkka Herlinin kanssa.

Alle 30-vuotiaiden ohjastajien kilpailusarjan Salamakypärien ensimmäinen osalähtö kisattiin Vermossa. Orimattilalainen Tino Paldan nappasi täyden pistepotin ohjastamalla Starryn voittajaksi. Johanna Säterin kuskaama What The Hell sijoittui hopealle ennen Emil Havulehtoa ja Ravenia.

Voimaliigassa Lempäälässä asuvan Kristian Lellan ”lentävä ruuna” Way To Go oli keulapaikalta omaa luokkaansa.

Antti Teivaisen ohjastama Moonlight Magical murskasi keulavoitossaan ennätyksensä, kun tamma ravasi lyhyen matkan kisan voittoaikaan 1.13,4aly.

Toto65-voittoihin ylsivät myös Henri Bollströmin ajokki Vauhtis ja Olli Koivusen ohjastama Goodygoodytwoshoes. Täysosumalla sai 15,57 euroa.