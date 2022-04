Urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste kertoo hämmästyneensä Suomen Olympiakomitean päätöksestä olla selvittämättä Mika Lehtimäen toimia urheilun eettisten periaatteiden näkökulmasta siten kuin niitä yleensä selvitetään.

Olympiakomitea julkisti keskiviikkona vastauksensa opetus- ja kulttuuriministeriön (okm) selvityspyyntöön. Se kertoo päättäneensä 30. maaliskuuta pidetyssä kokouksessa tilaavansa selvityksen riippumattomalta ulkopuoliselta taholta.

”Tässä on se eriskummallinen tilanne, että Olympiakomitea ei tippaakaan ujostellut Tokion tapauksen ja [Anni] Vuohijoen tapauksen viemistä normaaliin eettisten periaatteiden selvitysprosessiin, mutta jostain syystä Lehtimäen osalta asiaa ei ilmeisesti tältä kannalta selvitetä ainakaan tämän okm:lle lähetetyn vastauksen perusteella”, Rauste sanoo.

Rauste näkee kevyemmän kohtelun suurimmiksi ongelmiksi yhdenvertaisuuden puutteen sekä urheilun eettisten periaatteiden uskottavuuden laiminlyönnin.

Hän arvioi mediatietojen perusteella Vuohijoen häirintätapauksen olleen todennäköisesti lievin. Myös Tokion tapauksessa puhutaan verbaalisesta häirinnästä.

Rauste pitää Lehtimäkeen kohdistuvia, Ylen esittämiä syytöksiä fyysisestä kajoamisesta ja valta-aseman väärinkäytöstä huomattavan vakavina.

”Onhan se erikoista, että nämä kaksi vähemmän vakavaa tapausta saatetaan kurinpitomenettelyyn eli Suekin tutkintaan, mutta tätä vakavinta tapausta ei saateta. Kyllähän tämä sotii oikeudenmukaisuutta vastaan”, hän sanoo.

Toisena ongelmana Rauste näkee sen, ettei Olympiakomitea noudata yleiskokouksensa hyväksymää asiakirjaa urheilun eettisten periaatteiden noudattamisesta.

”Jos Olympiakomitea itse näyttää mallia siitä, että näitä asioita ei tarvitse selvittää urheilun eettisten periaatteiden näkökulmasta, vaan riittää, että oma työnantaja käsittelee ja antaa kaikessa hiljaisuudessa varoituksen kyseiselle henkilölle, niin tästähän tulee sitten ohjenuora kaikille muille.”

Hän lisää, ettei urheilun eettisiä periaatteita kirjoittaessa ollut tarkoitus, että niiden sivuuttaminen kävisi näin helposti ”kikka Olympiakomitealla”.

Urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste arvostelee terävästi Olympiakomitean tapaa hoitaa Mika Lehtimäen tapausta.

Olympiakomitean vastaus on Rausteen mukaan muotoiltu siten, että siinä pyydetään kokonaisselvitystä, mikä pitää sisällään myös järjestön sisäisen päätöksenteon. Sen selvittäminen ei kuulu Suekin toimivaltaan.

”Tämä johtaa siihen, että Suek ei voi selvittää edes Lehtimäen omaa toimintaa urheilun eettisten periaatteiden näkökulmasta, koska nämä kaksi erityyppistä selvitystä on niputettu yhteen.”

Oikeampi tapa olisi ollut kohdan Tilaamme riippumattomalta ulkopuoliselta taholta selvityksen, jossa arvioidaan Mika Lehtimäen tapaukseen liittyvää kokonaisuutta jakaminen kahteen osaan.

Näistä ensimmäinen olisi käsitellyt Lehtimäen toimintaa ja sitä, onko hän rikkonut urheilun eettisiä periaatteita. Tutkinta olisi annettu Suekille. Sisäisen päätöksenteon käsittelyn olisi hoitanut asianajotoimisto, tilintarkastustoimisto tai selvitysmies.

”Mutta kun nämä on niputettu yhteen, on Suek pelattu ulos asiasta. Lopputulos on, että meillä on kolme epäiltyä häirintätapausta, joista kahta Suek tutkii ja kolmatta ei tutki.”

Urheilun eettisten periaatteiden rikkomisepäilyjen tutkiminen on yksi Suekin keskeisimmistä tehtävistä.

”Näinhän Olympiakomitea itsekin toimi kahden muun epäillyn häirintätapauksen osalta, mutta jostain syystä Lehtimäen tapauksen siirtäminen Suekin tutkittavaksi tuntuu olevan kivulias asia”, Rauste kokee.

Esimerkiksi asianajotoimiston käyttö muuttaa tutkimuksen luonteen ihan erilaiseksi. Olympiakomitean päätöksestä voi syntyä jopa vaikutelma siitä, että Lehtimäki on järjestön ylimmän johdon erityissuojelussa.

”Kyllä minä olen miettinyt, että miten se voi olla näin vaikeaa. Lehtimäen tapaus on mediatietojen perusteella kolmesta tapauksesta vakavin. Jos ne kaksi lievempää tapausta siirretään oikopäätä Suekiin, niin miksi vakavinta ei siirretä”, Rauste kysyy.

Lehtimäen tapaus voi yhä päätyä Suekin käsiteltäväksi, jos häirinnän kohde niin haluaa. Lisäksi Rauste muistuttaa Tokion tapauksen edenneen Suekiin siten, että häirinnän kohde otti yhteyden tasa-arvovaltuutettuun, joka pyysi Olympiakomitealta toimenpiteitä.

”Sitten kyllä olympiakomitea antoi sen Suekiin”, Rauste sanoo.

Tokion olympialaisissa sattunut tapaus on hänen mukaansa identtinen Lehtimäen tapaukseen rinnastettuna.

"Se on myös tapahtunut ennen nykyisten sääntöjen voimaantuloa, eli säännöt ovat olleet samat, ja minun tietojeni mukaan myös siinä epäiltynä oleva henkilö on työsuhteessa Suomen Olympiakomiteaan”, Rauste kertoo.

Olympiakomitea olisi voinut käsitellä myös tämän tapauksen samaan tapaan kuin teki Lehtimäen kanssa. Tasa-arvovaltuutetun toimenpidepyyntö muutti kaiken.

”Ehkä se sitten on se tie, mitä kautta tämä tapaus pitää pyöräyttää, kun se muuten tuntuu olevan niin vaikeaa olympiakomitealle”, Rauste sanoo.