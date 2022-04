Jokerien aika on loppumassa ensi kauden pelipaikkaa ajatellen.

Jokerien paluu kotimaiseen Liigaan otti askeleen eteenpäin, kun seura tiedotti torstaina Jari Kurrin ostaneen seuran kokonaan omistukseensa.

Ensi kaudella fanit voivat tosin joutua etsimään kannatettavia joukkueita edustus­joukkueen ulkopuolelta, mikä mietityttää Eteläpääty-kannattajayhdistyksessä.

Omistuksen siirtyminen Kurrille sen sijaan otetaan ilolla vastaan.

”Eteläpäädyllä ei ole asiaan virallista kantaa, mutta henkilökohtaisesti näen, että on askel oikeaan suuntaan. Tämä on merkittävä askel, nyt venäläisomistus on poissa Jokereista”, Eteläpäädyn varapuheenjohtaja Roope Räty sanoo.

Räty ei koe, että torstain ilmoitus olisi ollut erityisen yllättävä.

”Tämä on mielestäni luonnollinen välivaihe. Uskon, että kuviot kehittyvät, ja voi tulla yllätyksiä, kun haetaan rahoitusta.”

Räty sanoo, että luottoa Kurriin ja omistuspohjan tervehdyttämiseen on.

”Suunta on oikea. Keskusteluiden perusteella haluan sen kortin katsoa. Hyvältä vaikuttaa tähän asti.”

Seuraavista ratkaistavista ongelmista suurin on halli. Pasilassa nimensä vaihtanut Helsinki-halli pitäisi saada pois venäläisomistuksesta, jotta Jokerit voisi pelata moni­vuotisessa kotiluolassaan.

Vaikka halliasia saataisiin ratkaistua nopeastikin, tikittää kello todennäköisesti liian nopeasti ajatellen Jokereiden osallistumista Liigaan jo ensi kaudella.

Kuten SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen sanoi, ”siihen on häviävän pienet mahdollisuudet”.

Fanien kannalta kausi ilman otteluita olisi poikkeuksellinen.

”Olisi kaikkea muuta kuin ideaalitilanne, jos pelit olisivat seis edustusjoukkueen osalta. KHL:stä lähdön jälkeen käytiin katsomassa junnujen pelejä eri ikäluokissa. Se on varmasti yksi, missä porukkaa kävisi.”

”Kausi ilman pelejä on yksi vaihtoehto, johon pitää henkisesti valmistautua. Tämä on kuitenkin vain väliaikaista.”