Manchester Cityn Oleksandr Zintšenko puhui brittilehti The Guardianin haastattelussa Venäjän käymästä täysimittaisesta hyökkäyssodasta.

Manchester Cityn ja Ukrainan maajoukkueen laitapelaaja Oleksandr Zintšenko on puhunut aktiivisesti Venäjän julmuuksista hyökkäyssodan aikana.

Jalkapallon Englannin Valioliigaa johtavan Manchester Cityn laitapelaajan Oleksandr Zintšenkon päivät ovat käynnistyneet samalla rutiinilla pian kahden kuukauden ajan. Sota on vyörynyt Zintšenkon elämään ja täyttänyt sen.

”En voi elää tämän tilanteen ulkopuolella”, 25-vuotias ukrainalainen sanoo brittilehti The Guardianin laajassa haastattelussa.

”Tarkastan aamuisin ensimmäisenä puhelimeni, joka onkin sen jälkeen kädessäni jatkuvasti.”

Venäjä miehitti osia Itä-Ukrainasta ja liitti Krimin itseensä jo vuonna 2014. Täysimittainen hyökkäyssota Ukrainaan alkoi helmikuun lopulla.

”Siitä on nyt yli seitsemän viikkoa, ja jotkut ihmiset alkavat jo unohtaa asioita ja sopeutua julmuuksiin kotimaassani. Ei, ei ja ei. Miten kukaan voi rentoutua, kun ihmiset näkevät nälkää ja kuolevat, ja ruumiita löydetään jatkuvasti”, Zintšenko kysyy.

”Siitä täytyy puhua vielä enemmän. Vihaan maahani hyökänneitä ihmisiä joka päivä enemmän ja enemmän. En lopeta puhumista siitä, koska koko maailman on tiedettävä totuus.”

Ukrainan lippuun kietoutuneen Oleksandr Zintšenkon kuva koristi Manchester Cityn ja Liverpoolin käsiohjelman etusivua 10. huhtikuuta pelatussa Valioliiga-ottelussa.

Zintšenko uskoo myös venäläisten sotilaiden tiedostavan sotatoimien järjettömyyden. He eivät Zintšenkon mukaan ymmärrä hyökkäyksen tarkoitusta.

”Miksi he tulivat ja kenelle taistelevat? Miksi edes yrittäisit taistella jonkun sellaisen puolesta, joka on piileskellyt bunkkerissaan lähes kaksi kuukautta”, Zintšenko sanoo Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin viitaten.

”En edes voi kutsua heitä ihmisiksi, koska siihen ei ole sanoja, mutta heillä ei ole aavistustakaan siitä, mikä heidän tarkoituksensa on.”

Pienestä Radomyšlin kaupungista kotoisin oleva Zintšenko kertoo The Guardianille olevansa turhautunut, koska venäläiset ovat olleet haluttomia reagoimaan hyökkäyssotaan ja tuomitsemaan sen. Zintšenko on pelannut urallaan myös Venäjällä.

”Minulla on siellä pieni ystävien joukko, joka on kutistunut lähes olemattomaksi”, hän kertoo.

Ukrainan maajoukkueessa syksyllä 2015 debytoinut Zintšenko lisää olevansa pettynyt ystäviensä soittoihin ja tekstiviesteihin. He sanoivat olevansa pahoillaan hyökkäyksestä, mutta kertoivat, etteivät voi tehdä asialle mitään. Pelaaja on toista mieltä.

”Totta kai voit tehdä. Jos pysyt hiljaa, se merkitsee tukeasi sille, mitä Ukrainassa tapahtuu tällä hetkellä”, Zintšenko sanoo.

”Ehkä he ovat peloissaan, koska näemme sosiaalisessa mediassa kuvia venäläisistä, jotka on viety vankilaan, jos he protestoivat.”

Zintšenko kääntää katseensa erityisesti jalkapalloilijoihin tai muihin suuren yleisön tietoisuuteen asiansa sosiaalisessa mediassa saaviin vaikuttajiin.

”Voitko uskoa, että heidät kaikki pidätettäisiin, jos he kaikki kertoisivat samaan aikaan Instagramissa olevansa sotaa vastaan ja sanoisivat, että se pitää lopettaa? Ei tietenkään. On sääli, että he eivät sano mitään.”