Liverpoolilla on mahdollisuus voittaa tällä kaudella liigacupin lisäksi Englannin cup, Valioliiga ja Mestarien liiga.

Liverpoolin neljän merkittävän pokaalin metsästys jatkuu, kun joukkue voitti jalkapallon Englannin cupin välierissä Manchester Cityn 3–2 ja eteni loppuotteluun.

Liverpoolilla on mahdollisuus voittaa tällä kaudella liigacupin lisäksi Englannin cup, Valioliiga ja Mestarien liiga. Valioliigassa joukkue on toisena ja Mestarien liigassa välierissä. Liigacupin Liverpool on jo vienyt nimiinsä.

Liverpool karkasi Lontoon Wembleyllä pelatun välierän avauspuoliajalla 3–0-johtoon. Ibrahima Konaté pukkasi yhdeksännellä minuutilla avausosuman kulmapotkutilanteessa. Ottelun 17. minuutilla Sadio Mané liukui pallon lepsusti pelanneen City-torjuja Zack Steffenin jaloista verkkoon. Puoliajan lopussa Mané laukoi 0–3-osuman suoraan ilmasta.

Toisella puoliajalla Jack Grealish laukoi Cityn ensimmäisen maalin ja Bernardo Silva lisäajalla läheltä toisen, mutta vahva kiri ei tuonut manchesteriläisille tasoitusta. Liverpool kohtaa finaalissa Chelsean tai Crystal Palacen, jotka pelaavat välieränsä sunnuntaina.