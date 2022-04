Paatelainen on tehnyt HIFK:n kanssa 2+1-vuotisen sopimuksen.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen entinen päävalmentaja Mixu Paatelainen ryhtyy samaan tehtävään Veikkausliigassa pelaavassa HIFK:ssa.

HIFK kertoi sunnuntai-iltana tehneensä Paatelaisen kanssa 2+1-vuotisen sopimuksen päävalmentajan pestistä.

HS kertoi jo perjantaina, että Paatelainen on vahvoilla tehtävään.

Paatelainen saapuu Suomeen alkavalla viikolla ja ottaa joukkueen vetovastuun Haka-ottelussa 22. huhtikuuta. FC Lahti -ottelussa 18. huhtikuuta vetovastuussa on vielä Pedro Henriques.

”Jalkapallossa on asioita, joita ei voi rahalla ostaa, vaan ne pitää ansaita. Näitä ovat esimerkiksi fanit ja perinteet. HIFK:lla on nämä molemmat. Olen kasvanut HIFK:n piirissä ja nyt pääsen olemaan osa tätä seuraa. Se on minulle kunnia. Tulen tekemään kaikkeni, käyttämään kokemukseni ja näkemykseni, että saavutamme yhdessä jotain suurta”, Paatelainen, 55, sanoo HIFK:n tiedotteessa.

HIFK:n kapteenistoon kuuluva Sakari Mattila kertoo olevansa mielissään Paatelaisen valinnasta.

”Mixu tuo varmasti uusia ajatuksia peliimme, ja varmasti jokainen pelaaja tekee ryhtiliikkeen. Mixun aura on kopissa iso asia, varmasti tuo myös boostia tekemisiin. Innostuneet ja positiiviset tunnelmat nimityksen johdosta”, Mattila sanoo.

Suomen maajoukkueen jälkeen Paatelainen on valmentanut Dundee Unitedia sekä Latvian ja Hong Kongin maajoukkueita ennen nykyistä HIFK-pestiä.

HIFK:n edellinen päävalmentaja Bernardo Tavares irtisanoutui tehtävästä ehdittyään olla vain yhdessä Veikkausliiga-ottelussa. Tavares irtisanoutui henkilökohtaisiin syihin vedoten mutta solmi nopeasti sopimuksen indonesialaisen PMS Makassarin kanssa.