”Kuljettajillamme on vapaus kamppailla”, sanoo tallipäällikkö.

Formula ykkösten alkukausi on sujunut Ferrarin Charles Leclercin komennossa: voitto, kakkossija ja voitto.

Monacolaisnuorukainen onkin harpannut jo 34 pisteen etumatkalle MM-pisteissä toisena olevaan Mercedeksen George Russelliin, ja Ferrari-tallitoveri Carlos Sainz Jr. on viimeisimmän kisan eli Australian keskeytyksensä myötä Leclercistä nyt 38 pisteen päässä.

Tallimääräyksiä ei kuitenkaan ole luvassa, lupaa Ferrarin tallipomo Mattia Binotto Autosportin mukaan. Siitäkin huolimatta, että satsaus Leclerciin saattaisi olla hyödyksi ajatellen maailmanmestaruustaistoa.

”Takana on vasta kolme kisaa. Jäljellä on vielä toivottavasti 19 tai 20, joten kautta on yhä jäljellä hyvin pitkään. Kuljettajillamme on vapaus kamppailla, ja odotan innolla sitä, että he taistelevat hyvistä sijoista ja jos mahdollista, ykkössijasta”, Binotto painottaa Autosportin mukaan.

F1-kausi jatkuu tulevana viikonloppuna Imolassa ajettavalla Emilia-Romagnan gp:llä.

