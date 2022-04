Uran ensimmäinen voitto tuli jo toisessa startissa Tilia’s Thunderin rattailla vuonna 1999.

Tommi Kylliäinen ajoi 1000. ravivoittonsa ohjastajana hevosella Always Ready.

Raviohjastajien Tuhannen voiton klubi sai pääsiäisenä uuden jäsenen, kun Tommi Kylliäinen saavutti tuhannen voiton rajapyykin.

Juhlavoiton hän ajoi Jokimaan raveissa Lahdessa hevosella Always Ready lanka­lauantaina.

”Hyvältä tuntuu saada puhki tuo rajapyykki. On siihen pitänyt monesti lähteä raveihin, mutta kun on saanut tehdä hienojen ihmisten ja hevosten kanssa töitä, niin siitähän se lopulta on kiinni”, Kylliäinen kertoi Hippoksen tiedotteessa.

Kylliäinen on yksi Lahden seudun tunnetuimmista raviurheilijoista. Ohjastamisen lisäksi hän pitää valmennustallia Jokimaan raviradalla.

Kylliäinen aloitti ohjastamisen vuosituhannen vaihteessa. Uran ensimmäinen voitto tuli jo toisessa startissa Tilia’s Thunderin rattailla. Yli 20 vuotta myöhemmin on uran varrelle mahtunut upeita ykkössijoja.

”Ihan mukavasti on mennyt, ja on saanut ajaa hyvillä hevosilla, jotka ovat voitot mahdollistaneet. Ehkä ensimmäisenä nousee mieleen Nasse [Womanizer] joka oli erityisen hyvä hevonen sekä Planbee ja sen viimevuotinen Kriterium-voitto”, Kylliäinen sanoo.

Palkintorahaa hän on ohjastanut vuonna 1999 alkaneella urallaan 5,6 miljoonaa euroa.

Tulevaisuudelta Kylliäinen odottaa paljon. Tallissa asustaa lukuisia lupaavia ravurin­alkuja.

”Meillä on tallissa paljon 2–3-vuotiaita ravureita. Tosi mukavan oloisia hevosia, joita kelpaa odottaa radoille”, Kylliäinen kertoo.

Ensimmäisenä tuhat voittoa suomalaisessa raviurheilussa sai täyteen vuonna 1972 Tuomo Mäkelä. Ennen Kylliäistä tuhanteen voittoon ylsi tammikuussa Kari Alapekkala.

Voittotilaston ylivoimainen ykkönen on Jorma Kontio, joka on ajanut Suomessa yli 11 000 voittoa.

Kaikkiaan Tuhannen voiton klubissa on nyt 60 raviohjastajaa.