Viime keväänä Elisa Holopainen joutui katsomaan vierestä, kun Kiekko-Espoo juhli Kuopiossa Suomen mestaruutta. Pettymykseen oli yksinkertainen parannus­keino: siirto vastustajan leiriin.

If you can't beat them, join them.

Näin todennäköisesti ajatteli Elisa Holopainen, joka loikkasi Naisten Liigan mittapuulla massiivisessa pelaajasiirrossa Kiekko-Espooseen viime vuoden kesällä.

Holopainen oli juuri hävinnyt KalPan paidassa huippujännittävän finaalisarjan Kiekko-Espoota vastaan. Nuori maajoukkuehyökkääjä oli iskenyt kauden aikana suorastaan hävyttömän määrän maaleja ja voittanut pudotuspelien pistepörssin, mutta sekään ei riittänyt viemään KalPaa mestaruuteen asti.

Oli kovan päätöksen paikka. Koko ikänsä kasvattajaseurassaan pelannut Holopainen suuntasi etelään, ja ottikin jo valmiiksi nimivahvassa Kiekko-Espoon joukkueessa saman tien tahtipuikon käteensä.

Nyt ei tarvinnut surkutella muiden pelaajien tarjoamaa työpanosta – jos Holopainen koskaan Kuopiossa sellaista mietti – sillä Sami Haapasen luomassa menestys­tehtaassa tulitukea ainakin riitti.

Tuloksena oli mestaruus, kuinkas muuten. Ja Holopainen dominoi pudotuspelien pistepörssiä mielin määrin.

Holopaisen rikoskumppanina KalPassa toiminut Matilda Nilsson puolestaan suuntasi viime kauden päätteeksi HIFK:hon, jota hän kertoi kannattaneensa pienestä pitäen.

Nilssonin kuvailema "henkinen koti" löytyi Helsingistä, mutta Suomen mestaruutta ei HIFK:kaan pystynyt hänelle tarjoamaan. HIFK:n osaksi jäi olla tämän vuoden finaaliuhri Kiekko-Espoolle ja sen uudelle tähdelle Holopaiselle.

KalPan otteissa Holopaisen ja Nilssonin menettäminen näkyi päättyneellä kaudella todella karusti. Viime kevään raudanluja finaalijoukkue hyytyi ilman tehohyökkääjiään sarjan hännille.

KalPa romahti runkosarjassa viimeistä edelliseksi ja vältti alemmassa loppusarjassa karsintoihin joutumisen vain yhden sijoituksen turvin. Naisten Liigassa yksittäisten pelaajien vaikutus joukkueen menestykseen on yhä harmittavan suuri.