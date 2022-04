Myös Cristiano Ronaldon isosisko julkaisi kirjoituksen Instagramissa.

Manchester Unitedin portugalilainen tähtipelaaja Cristiano Ronaldo ja hänen puolisonsa Georgina Rodríguez ovat saaneet runsaasti tukea sosiaalisessa mediassa suru-uutisen jälkeen.

Ronaldo julkaisi maanantaina viestin, jossa hän kertoi poikavauvansa kuolleen synnytyksen aikana. Rodríguez odotti kaksosia, joista tytär syntyi elävänä.

United kohtaa tänään tiistaina Valioliigassa vierasottelussa ”arkkivihollisensa” Liverpoolin, jonka kannattajat ovat suunnittelemassa koskettavaa elettä illan otteluun, kertoo muun muassa Sportbible.

Useat Liverpoolin kannattajat ovat twiitanneet tiistaina, että he aikovat nousta seisomaan ottelun 7. minuutilla taputtamaan minuutin ajaksi. Ronaldon pelinumero on juuri seitsemän. Vastaava ele tehdään yleensä kotijoukkueen entisen pelaajan muistoksi hänen kuoltua.

Ronaldo ei pelaa illan ottelussa.

Ronaldolle ja Rodríguezille ovat tukiviestejä lähettäneet muun muassa hänen seuransa Manchester United, entinen seura Real Madrid, Liverpool, Manchester City sekä lukuisat pelaajat, kuten Unitedin hyökkääjä Marcus Rashford.

Myös Ronaldon isosisko Katia Aveiro julkaisi Instagramissa tunteikkaan kirjoituksen:

”Rakastan sinua ja sydämeni on tykönänne. Jumala huolehtii kaikesta ja vahvistaa polkuanne. Pieni enkelimme on jo isämme sylissä ja pikkutyttömme, joka on luonamme vahvana ja terveenä, opettaa meille, että vain rakkaudella on merkitystä.”

Aviero viittaa isä-kohdassa hänen ja Ronaldon isään José Dinis Aveiroon, joka kuoli vuonna 2005.

Täsmennys 19.4.2022 kello 14.50: Cristiano Ronaldo ei pelaa tiistai-illan ottelussa. Aiemmin jutussa manittiin, että pelaaminen on hyvin epävarmaa.