Formula ykkösten alkukausi on ollut poikkeuksellisen yllättävä. Vuosiin ei ole ollut tilannetta, jossa kärkitallien varjossa olleet autot valtaavat kärkipaikkoja. Ferrari on kiilannut ryminällä ykköstalliksi, ja tästä asemasta se aikoo pitää kiinni viikonloppuna kotimaisemissaan Imolan radalla.

Ferrarin Charles Leclerc on voittanut kauden kolmesta osakilpailusta kaksi ja ollut kerran toinen. Tallin toinen kuski Carlos Sainz on ollut kerran toinen ja kerran kolmas. Edellisessä osakilpailussa Australiassa Sainz keskeytti alkumetreillä.

Miten Ferrarin menestys on selitettävissä?

Vaikka talvitesteissä Ferrari oli nopea, useat F1-asiantuntijat uskoivat, että kauden alkuun mennessä Red Bull ja kestomenestyjä Mercedes nousevat vähintään rinnalle ja ohikin.

Näin ei tapahtunut eikä etenkään Mercedeksen osalta.

” ”He ovat olleet niin pirun hitaita viimeiset kaksi vuotta.”

Selitys on lopulta yksinkertainen. Entinen F1-kuski ja nykyinen F1-tuomari Mika Salo toteaa, että Ferrari on tehnyt määrätietoisesti kehitystyötä viimeiset kaksi vuotta.

Mika Salo

”He ovat olleet niin pirun hitaita viimeiset kaksi vuotta ja kärsineet siitä todella paljon. Ei ole tullut mitään menestystä moneen vuoteen. Kehitystyön tulos näkyy nyt, eikä se ole yllätys”, Salo toteaa.

Jotain yllättävää Salo kuitenkin näkee Ferrarin nykyvauhdissa.

”Ylivoimaisuus on tietysti tullut yllätyksenä: että ne ovat noin nopeita.”

Ferrarin moottorit ovat myös Alfa Romeon ja Haas-tallin autoissa. Siksi ei ole yllättävää, että molemmat tallit ovat menestyneet alkukaudesta paremmin kuin vuosiin.

”Ferrarin moottori on todella hyvä tänä vuonna”, Salo toteaa.

Toisin sanoen Valtteri Bottaksen vahva alkukausi (sijoitukset: kuudes, keskeytys ja kahdeksas) selittyy myös paljolti voimanlähteestä, joka on nyt selkeästi parempi kuin viime kaudella, jolloin esimerkiksi Kimi Räikkönen pystyi vain haaveilemaan vastaavista sijoituksista.

”Kyllä minä uskon niin”, Salo toteaa Ferrarin moottorin vaikutuksesta Bottaksen sijoituksiin.

Viime kaudella F1-mestariksi ajoi Red Bullin Max Verstappen, jolle povattiin vahvaa menestystä myös alkavalle kaudelle. Auto onkin ollut riittävän nopea ja ainoana pystynyt lyömään selkeästi kiilaa Ferrarin rattaisiin. Saudi-Arabiassa tuli myös voitto.

Tallin ongelmana, isona sellaisena, on auton luotettavuus. Keskeytysprosentti ensimmäisissä kolmessa osakilpailussa on peräti 50: Verstappen keskeytti kahdesti ja Sergio Perez kerran.

”Tuollaiseen ei ole todellakaan varaa, kun taistellaan mestaruudesta. Vielä joka kerta on ollut eri ongelma”, Salo toteaa.

Salo ei kuitenkaan laske Verstappenia pois mestaruuskamppailusta – eikä myöskään Mercedes-kaksikkoa Lewis Hamiltonia ja George Russellia.

Usean kauden ylivoima on Mercedeksellä vaihtunut haastajan asemaan, jossa jopa Hamiltonin taitoja on alettu epäillä. Oliko se sittenkin auto, joka toi mestaruudet? Salo uskoo, että Mercedes parantaa kauden edetessä.

”Russell on kuitenkin toisena sarjassa, ja Hamiltonilla oli yksi huono kisa [Saudi-Arabiassa]. He ovat vielä molemmat mukana mestaruuskamppailussa. Tästä tulee mielenkiintoinen kausi, kun saadaan alkukauden kankeus pois.”

Kaiken kaikkiaan alkukauden aikana erot tallien välillä ovat tasoittuneet, mutta samalla esimerkiksi Aston Martin -talli on ollut suurissa vaikeuksissa.

Erojen tasoittumiseen ovat vaikuttaneet 128 miljoonaan euroon puristettu budjettikatto sekä sääntömuutokset, kuten ilmavirtausta ohjaavien elementtien vähentäminen.

”Sääntömuutos on ollut hyvä. Autot pystyvät ajamaan lähempänä toisiaan, mutta siinä on vielä ongelmia. Autot pomppivat, ja vetopito on ollut tosi huono. Autot lähtevät yllättäen liukumaan, ja sitä on vaikea korjata”, Salo toteaa.

” ”Imola on vaikea rata.”

Ferrarin Charles Leclerc ja Red Bullin Max Verstappen ajoivat peräkkäin Melbournessa, kunnes Verstappen joutui keskeyttämään.

Voiko uusia muutoksia tallien välisiin voimasuhteisiin tulla jo viikonloppuna Imolassa? Siellä ajetaan lauantaina kauden ensimmäinen sprinttikisa.

Rata on erilainen kuin kauden kolmessa osakilpailussa: se on melko vanhanaikainen ja kapea, jossa ohittaminen on vaikeaa. Nopeudet ovat kovia, ja yksi olennainen asia on varikkokäynnit: Imolassa siihen tuhrautuu paljon aikaa – vaikutus on noin 25 sekuntia. Lisäksi drs-alueita, joissa takasiiven voi avata ilmanvastuksen vähentämiseksi, on vain yksi.

Salo, joka toimii Imolan kisassa tuomarina, kehuu erityisesti radan ilmapiiriä.

”Ihan super, ilmapiiri on aivan uskomaton”, Salo sanoo.

”Ratanakin se on ihan mielenkiintoinen. Imola on vaikea rata, sillä siellä pitää ajaa kanttikivien yli ja olla hyvä vetopito. Se on myös rankka renkaille.”

Mutta jatkuvatko Ferrarin vahva meno ja Red Bullin haastajan asema? Ennakkoarvioiden mukaan radan alkupuoli on Red Bullin vahvaa aluetta, mutta Ferrarin tehokas moottori on kovaa valuuttaa muissa osissa.

”Uskon, että samat [tallit] ovat kärjessä”, Salo toteaa.

”Se on kuitenkin Ferrarin kotikisa, mutta Red Bull toimii Imolan tapaisilla radoilla. Mersusta en vielä tiedä. Jos auto ei toimi, se ei sitten vain toimi.”

F1-kauden neljäs osakilpailu Imolassa: sprinttikisa lauantaina kello 17.30 ja osakilpailu sunnuntaina kello 16. Viaplay ja V Sport näyttävät suorina lähetyksinä.

