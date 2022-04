Tähtipelaajaa pitää EM-pelipaikkaa epäkunnioittavana naisten jalkapalloa kohtaan: ”Englannissa on suuria peliareenoita, ja me pelaamme harjoituskeskuksessa”

Islannin Sara Björk Gunnarsdottir pitää 5000 hengen katsomoille pelaamista ”nolona”.

Islannin naisten jalkapallomaajoukkueen tähtipelaaja, ranskalaisjätti Lyonia edustava Sara Björk Gunnarsdottir lataa suorat sanat joukkueen pelipaikoista kesän EM-lopputurnauksessa Englannissa.

Islanti pelaa alkulohkon kolmesta ottelustaan kaksi kisojen pienimmällä stadionilla, jonka yleisökapasiteetiksi Euroopan jalkapalloliitto Uefa listaa lukeman 4 700.

EM-turnauksen alkulohko D:ssä pelaava Islanti kohtaa Belgian ja Italian Manchesterin toisen suurseuran Cityn harjoituskeskuksen Academy-stadionilla, jolla pelaavat Cityn nuorisojoukkue sekä seuran naisten joukkue. Kolmannen lohkopelinsä Islanti pelaa Ranskaa vastaan Rotherhamin New York -stadionilla (kapasiteetti 12 000).

”Olen pettynyt pelipaikkoihimme. Shokeeraavaa – turnaus on Englannissa, jossa on useita suuria peliareenoita, ja me pelaamme harjoituskeskuksessa kentällä, jonne otetaan noin 5 000 katsojaa. Se on noloa ja epäkunnioittavaa naisten jalkapalloa kohtaan”, Gunnarsdottir puhisi ruotsalaisen Fotbollskanalenin Their Pitch -podcastissa.

”Naisjalkapallo ottaa kaksi askelta eteenpäin, mutta sitten tulee tällaista ja otetaan askel taaksepäin. Tämä asia olisi syytä ajatella uudelleen.”

Pääsyliput Islannin peleihin on myyty loppuun niin nopeasti, että joukkueen pelaajien perheenjäsenillä on ollut vaikeuksia saada lippuja turnaukseen.

”Islannista tulisi varmaan yli 20 000 ihmistä katsomaan pelejä”, Gunnarsdottir mainitsi podcastissa.

Suomi pelaa alkulohko B:n ottelunsa Espanjaa, Tanskaa ja Saksaa vastaan Milton Keynesissä, jonka Stadium MK -stadionin yleisökapasiteetti on Uefan mukaan 30 000.

