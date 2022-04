Norjan miesten jalkapallon pääsarjan ottelua edelsi kahakka, jossa vierasjoukkueen kannattajien kerrotaan vieneen kotijoukkueen pieniltä kannattajilta fanitavaraa.

Norjan miesten jalkapallon pääsarjan Elitserien ottelussa syntyi maanantaina väkivaltainen tilanne, kun oslolaisen vierasjoukkue Vålerenga Fotballin (VIF) kannattajat hyökkäsivät kotijoukkue Bodø/Glimtin kannattajien kimppuun Aspmyran stadionilla Nordlandissa.

Poliisi joutui käyttämään voimakeinoja rauhoittaakseen fanit.

Asiasta uutisoi Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Peli päättyi 5–1 kotijoukkueen hyväksi, mutta kahakka käytiin jo ennen pelin alkua.

Poliisin operatiivisen jaoston osastopäällikön Vegard Kristiansenin mukaan poliisi sai ennen ottelua ilmoituksen Aspmyran lähistöllä tapahtuneesta häiriöstä.

Poliisin mukaan VIF-kannattajat hyökkäsivät kotijoukkueen fanien ja heidän joukossa olleiden teini-ikäisten lasten kimppuun. Kaikki päättyi siihen, että poliisin täytyi käyttää sekä koiria että pippurisumutetta.

”Kävi ilmi, että he ovat hyökänneet lasten kimppuun, vieneet heiltä fanitavaroita ja polttaneet lippuja”, Kristiansen kertoo NRK:lle.

Poliisi on siinä käsityksessä, että VIF:n kannattajat olivat käyneet käsiksi ihmisiin, jotka huusivat ”Heia Glimt” ja lauloivat Glimt-lauluja.

”Minusta se on tuomittavaa käytöstä. Puhumme 12–13-vuotiaista lapsista. Meidän on reagoitava tähän.”

Lopulta poliisi joutui käyttämään kovempia keinoja VIF-fanien rauhoittamiseen.

”Ennen kuin paikalle saatiin lisää partioita, poliisin piti käyttää pippurisumutetta pitämään heidät loitolla.”

Nordlandin poliisi sanoo, etteivät he ole koskaan kokeneet pahempaa käytöstä Bodøssa vierailleilta faniryhmiltä.

”Meillä on käynyt 150 riskikannattajaa Roomasta. Meillä on ollut täällä 600–700 skottia. Meillä on käynyt faneja Hollannista. Mutta en ole koskaan nähnyt vastaavaa käyttäytymistä”, Kristiansen selittää.

Kannattajat kiistävät käytöksen ja sanovat, että poliisi liioitteli voimankäyttöä. NRK on puhunut Sebastianin kanssa, joka oli niiden 30–40 VIF-kannattajan joukossa, jotka lähtivät vieraspelimatkalle.

Sebastian kiistää huligoinnin ja kertoo olleensa täysin rauhallinen ja joutuneensa silti rautoihin ja saaneensa pippurisumutetta.

Väitteet siitä, että vierasjoukkueen kannattajat olisivat käyneet 12–13 -vuotiaiden lasten kimppuun ja vieneet heiltä fanihuivin eivät hänen mukaansa pidä paikkaansa.

”Kaverit, joilta otimme huivin, olivat vähintään 22-vuotiaita. Emme myöskään tavanneet ketään muita tuon ikäisiä”, Sebastian kertoi NRK:lle.

Nordlandin poliisi tutkii nyt tapausta. Väitteitä liiallisesta voimankäytöstä poliisi ei allekirjoita.

”Poliisi ei käytä voimaa tai joudu tilanteisiin, ellei meidän ole pakko”, Kristiansen toteaa.