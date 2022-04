Andri Jarmolenko ei ymmärrä, miksi hänen entinen ystävänsä ja roolimallinsa vaikenee ja jatkaa töitään Venäjällä.

UKRAINAN maajoukkuepelaaja ja West Ham Unitedin Andri Jarmolenko kertoo soittaneensa entiselle maajoukkuetoverilleen ja ystävälleen Anatoli Tymoštšukille. Kaksikko on pelannut yhdessä seitsemän vuotta.

Nykyään 42-vuotias Tymoštšuk toimii apuvalmentajana Pietarin Zenitissä. Hän ei ole tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan julkisesti.

Ukrainan jalkapalloliitto antoi hänelle maaliskuussa elinikäisen toimintakiellon ja mitätöi kaikki hänen saavutuksensa ja tilastonsa Ukrainassa.

Tymoštšuk on pelannut Ukrainan maajoukkueessa 144 A-maaottelua, joka on enemmän kuin yhdelläkään muulla ukrainalaispelaajalla. Hän on myös toiminut pitkään maajoukkueen kapteenina.

Viime kesänä pelatuissa jalkapallon EM-kisoissa Ukrainan kapteenina toiminut Jarmolenko on pelannut 106 A-maaottelua ja viimeistellyt niissä 44 maalia.

West Hamin tähti ei ymmärrä entisen ystävänsä ja roolimallinsa asennetta.

Jarmolenko kertoo ukrainalaisen jalkapallomedian Zorya Londonskin mukaan olleensa yhteydessä entiseen ystäväänsä ja että kaksikon puhelinkeskustelu ei ollut kovin lämmin.

"Kysyin häneltä, kuinka nukut yösi ja hän vastasi ettei nuku.”

”Sanoin hänelle, että olit minulle roolimalli, nyt et ole mitään. Sitten hän käski minun painua helvettiin ja minä sanoin hänelle saman ja siinä se”, Jarmolenko kertoo.