Tyson Fury ja Dillian Whyte ottelevat WBC-liiton mestaruudesta, vaikka ottelupalkkiot aiheuttavat kiistaa.

Raskaansarjan WBC-liiton mestari Tyson Fury, 33, puolustaa titteliään lauantaina Wembley Arenalla Lontoossa. Hän kohtaa brittiläisen Dillian Whyten.

Mestarin ykköshaastajaksi rankattu 34-vuotias Whyte on alun perin Jamaikalta.

Nyrkkeilijät nousevat kehään, vaikka heidän palkka-asiansa ovat sotkussa. Whyte on riitauttanut sopimuksensa, ja ottelupalkkioita käsitellään oikeudessa.

Miten palkat sitten jakautuvat?

Alkuperäisten neuvottelujen kariuduttua promoottorit saivat tehdä illasta tarjouksia. Furyn Britannian-promoottori Frank Warren voitti niin kutsutun purse bid -tarjouskilpailun 41 miljoonalla dollarilla (38 miljoonalla eurolla), mikä on yksi Britannian nyrkkeilyhistorian suurimmista tarjouksista. Asiasta ovat kertoneet muun muassa Independent ja Totalsportal.

Tästä kokonaissummasta 10 prosenttia eli 4,1 miljoonaa dollaria saa voittaja, ja loput 37 miljoonaa jaetaan Furyn ja Whyten kesken niin, että Fury saa summasta 80 prosenttia ja Whyte 20 prosenttia.

Furylle on siis luvassa tuloksesta huolimatta 29,5 miljoonan dollarin eli noin 27 miljoonan euron palkkio. Whytelle puolestaan on luvassa vaatimattomampi 7,4 miljoonan dollarin eli 6,8 miljoonan euron potti, mutta kyseessä on silti hänen uransa kovin palkkio.

Ottelun päätyttyä taistelu jatkuu siis oikeudessa. Whyte uskoo voittavansa oikeudenkäynnin WBC:tä ja Furyn tukijoita vastaan urheilun välimiesoikeudessa ja saavansa enemmän kuin 20 prosentin osuuden.

Whyten mukaan kun hänen roolinsa Furyn pakollisena WBC-haastajana tunnustetaan oikeuden tuomiolla, hänen pitää saada vähintään 30 prosenttia tuotoista.

"Kun ui haiden kanssa, ei voi olla yllättynyt, kun hai puree. Riski on aina olemassa. Mutta se on sääli, koska jos kaikki olisi tehty oikein, olisimme voineet käydä jättimäisen taistelun. Se on edelleen iso taistelu, mutta sen olisi pitänyt olla massiivinen. En ole jyrääjä, mutta jos minua painostetaan, en aio luovuttaa. Taistelen kymmenkertaisesti”, Whyte kertoo The Guardianin haastattelussa.

Dillian Whyte (oik.) otteli Puolan Mariusz Wachia vastaan joulukuussa 2019 Saudi-Arabiassa.

Lauantain nyrkkeilyiltaan on myyty huimat 94 000 lippua. Ottelijat ovat antaneet vähänlaisesti haastatteluja, vaikka usein suu käy kovastikin ennen otteluita.

Iltaa varjosta tilanne, jossa Yhdysvallat on tarjonnut 5 miljoonan euron palkkion Furyn neuvonantajanakin tunnetun Daniel Kinahanin tai hänen perheenjäsentensä pidätykseen johtavista tiedoista.

Irlantilainen Kinahan on tunnettu nyrkkeilyn taustavaikuttaja, joka asuu nykyään Dubaissa. Kihanahin uskotaan olevan kansainvälisen rikolliskartellin johtaja.