Liigan maalipörssiä johtava Salah osui kahdesti.

Liverpool nousi jalkapallon Englannin Valioliigan kärkeen murskaamalla vanhan arkkivihollisensa Manchester Unitedin kotonaan peräti 4–0.

ManU kärsi jo toistamiseen tällä kaudella nöyryytyksen Liverpoolin kynsissä, sillä lokakuussa Jürgen Kloppin miehistö voitti ManUn vieraskentällä 5–0. Joukkueiden tämän kauden kohtaamiset menivät siis Liverpoolille yhteismaalein 9–0.

Egyptiläishyökkääjä Mohamed Salah teki Liverpoolin maaleista kaksi. Kun Liverpool viimeksi löylytti ManUa lokakuussa, Salah iski hattutempun.

”He tekevät elämästämme helpompaa keskikentällä ja alakerrassa. He yrittävät aina antaa meille pallon yksi vastaan yksi -tilanteissa, mikä on paljon helpompaa meille”, Salah sivalsi ManUa ottelun jälkeen.

Salah johtaa Valioliigan maalipörssiä 22 maalillaan. Muista kotijoukkueen osumista tiistaina vastasivat Luis Diaz ja Sadio Mane.

Liverpool lähti otteluun selvänä ennakkosuosikkina, ja Diaz iski heti alkutahdit viimeistelemällä kotijoukkueen avausmaalin jo viidennellä minuutilla Salahin syötöstä.

Salah vei Liverpoolin 2–0-johtoon tyylikkäällä maalilla Sanen syötöstä 22. minuutilla, eikä voittajasta enää siinä vaiheessa ollut epäselvyyttä.

Toisella puoliajalla Mane ja Salah kaunistelivat loppulukemia.

Liverpool johtaa Valioliigaa kahden pisteen erolla Manchester Cityyn, jolla on pelattuna yksi ottelu vähemmän. City voi palata sarjakärkeen jo keskiviikkona, jolloin se kohtaa kotonaan Brightonin.

City on edelleen etulyöntiasemassa tiukassa mestaruustaistossa – jos se voittaa kaikki jäljellä olevat seitsemän peliään, uusii se viimevuotisen mestaruutensa.

Tiistain ottelu paljasti jälleen sen suuren pelillisen kuilun, joka vallitsee Liverpoolin ja entisen kestomenestyjän ManUn välillä. ManU näytti Anfieldillä vastaantulijalta, eikä sen puolustus edelleenkään täytä Valioliigan kärkiseuran vaatimuksia. Ajoittain sillä oli vaikeuksia päästä pois omalta kenttäpuoliskoltaan.

Saksalaisen Ralf Rangnickin väliaikaisesti valmentama ManU majailee Valioliigassa kuudentena, 22 pisteen päässä kärjestä. Se on edelleen mukana taistelussa nelossijasta ja Mestarien liigan paikasta, mistä se saa kiittää lähinnä Tottenhamin ja Arsenalin vaisuja esityksiä.

Rangnick kuvaili Liverpoolin nykyisen joukkueen olevan kuin ”25 formula 1 -autoa” ja sanoi sen olevan rakennettu huolellisesti valmentaja Kloppin toiveiden mukaan. Rangnick totesi oman joukkueensa olevan rajun uudistuksen tarpeessa.

”Joukkue on jälleenrakennuksen tarpeessa, ei siksi että joidenkin pelaajien täytyisi lähteä, vaan koska monien pelaajien sopimukset umpeutuvat. On selvää, että joukkueeseen on tulossa kuusi, seitsemän, kahdeksan, ehkä 10 uutta pelaajaa, ja ennen heidän kiinnittämistään täytyy tietää millaista jalkapalloa uusi valmentaja haluaa joukkueen pelaavan”, saksalaisluotsi tuumi.

Tiistai-iltana Liverpoolissa nähtiin myös urheiluhenkeä, kun Liverpoolin fanit unohtivat hetkeksi kiivaan kilvoittelun Manchester Unitedin kanssa kunnioittaakseen ManUn tähtipelaajan Cristiano Ronaldon kohtaamaa henkilökohtaista tragediaa.

Ronaldo ja hänen kumppaninsa Georgina Rodriguez kertoivat maanantai-iltana suru-uutisen poikavauvansa kuolemasta, ja molempien joukkueiden kannattajat osoittivat seisaalta kunnioituksensa perheen surua kohtaa tiistain ottelun seitsemännellä minuutilla.

Liverpoolin kannattajat lauloivat myös joukkueen kuuluisan kannatuslaulun You'll never walk alone – Et koskaan kulje yksin.

Seitsemännen peliminuutilla viitattiin pelinumeroon 7, jota Ronaldo on käyttänyt Manchester Unitedissa.

Ronaldo ei pelannut tiistain ottelussa.