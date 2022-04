Hiihto­johtaja Jelena Välbe arvosteli nuorta urheilijaa julkisuus­hakuisuudesta, nyt venäläis­toimittaja syyttää teko­pyhyydestä: ”Hän on kaikkialla”

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe on ollut viime aikoina paljon esillä: antanut kommentteja, kertonut urheilijoiden tilanteesta ja arvostellutkin heitä. Nyt Välben oma käytös on joutunut kritiikin kohteeksi.

Välbeä ei esimerkiksi ole miellyttänyt 21-vuotiaan Veronika Stepanovan toiminta. Stepanova oli Pekingissä kultaa voittaneen viestijoukkueen ankkuri, ja hänestä tuli hiihdon historian nuorin olympiavoittaja.

Se tuskin harmitti Välbeä, mutta Stepanova on myös aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä, joka viihtyy haastatteluissa kertomassa mielipiteitään.

”Haluaisin toisinaan soittaa hänelle ja sanoa, että kannattaisi ehkä alkaa treenata sen sijaan, että vain esiintyy televisiossa”, Välbe totesi Sports.ru-sivustolle Venäjän mestaruuskilpailujen aikaan huhtikuun alussa.

Nyt venäläistoimittaja Dimitri Guberniev syyttää Välbeä samasta asiasta, josta tämä Stepanovaa haukkuu.

”Tässä asiassa ei ole kahta kysymystä siitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Nykyisyyttä ja tulevaisuutta vastaan taisteleva menneisyys on tuomittu häviämään. Nuoriso on erilaista nyt kuin Neuvostoliiton aikana, ja heitä tulee auttaa, ei estää”, Guberniev kommentoi Championatin mukaan Ria Novostille.

”Minusta on selvää, että Venäjän hiihdon tähti ei hiihtoliiton johtajan mukaan ole Veronika Stepanova tai Natalia Neprjajeva. Tähti on hiihtoliiton johtaja.”

Gubernievin mielestä Välbe haluaa olla hiihtomaailman ykkös­uutisaihe.

”Hän kiertää kaikki mahdolliset kanavat ja Youtube-ohjelmat. Hän on kaikkialla, mutta jostain syystä tämä on kiellettyä Stepanovalta.”

Välben puolustukseksi sanottakoon, että liiton puheenjohtajan tehtävä on ottaa julkisuudessa kantaa lajia koskeviin asioihin. Hiihtäjien päätehtävä puolestaan on harjoitella ja menestyä kilpailuissa.

Stepanovan tapauksessa Pekingin viestikulta ja sprintin seitsemäs sija kuitenkin osoittavat, että hän on viettänyt aikaa ladullakin eikä vain sosiaalisessa mediassa.

Venäläishiihtäjät on suljettu kansainvälisistä kilpailuista Venäjän aloitettua hyökkäys­sodan Ukrainassa.