Jokerien juniorijoukkueet jatkavat toimintaansa normaalisti.

Jari Kurrin omistamalla Jokereilla on edessään välivuosi pääsarjakiekosta.

Jääkiekon KHL-liigasta irtautunut Helsingin Jokerit pyrkii palaamaan kotimaiseen Liigaan kaudeksi 2023–2024, seura kertoo tiedotteessaan.

Helsinkiläisseuralla ei ole ensi kaudella edustusjoukkuetta missään sarjassa, mutta Jokerien juniorijoukkueet jatkavat toimintaansa normaalisti.

Jokerit pelasi KHL:ssä kahdeksalla kaudella. Joukkueen viimeisin kausi keskeytyi helmikuun lopussa, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

Jokerit ilmoitti viime viikolla, että seuran puheenjohtaja Jari Kurri ostaa Jokerit kokonaan omistukseensa. Nyt haussa on uusia omistajia.

”Meillä on paljon töitä edessä liigakelpoisuutemme rakentamisessa ja parhaillaan seuraan etsitään rinnalleni uutta omistuspohjaa. Olen luottavainen, että pystymme kaikki Liigan vaatimat kriteerit täyttämään”, Kurri kommentoi.

Jokerit Hockey Club Oy:llä on toiminnalleen helsinkiläisseuran logon ja nimen oikeudet omistavan junioriorganisaatio Helsingin Jokerit ry:n tuki.

”Arvostamme Jari Kurrin suoraselkäistä ratkaisua irrottaa Jokerit KHL:stä. Seisomme täysin hänen ja Jokerit Hockey Club Oy:n takana seuran tulevaisuuden rakentamisprosessissa”, sanoo Helsingin Jokerit ry:n puheenjohtaja Kim Borgström.

”Yhteistyö Helsingin Jokerit ry:n kanssa jatkuu normaalisti, vaikka edustusjoukkueen toiminnan osalta ensi kausi on rakennusvuosi. Kevään aikana on ollut hienoa nähdä, että suomalaisilla yrityksillä ja yksityishenkilöillä on tahtoa olla mukana Jokereiden tarinan uudessa luvussa”, kertoo Jokereiden toimitusjohtaja Sami Kauhanen.

Jokerit on pelannut kotiottelunsa vuodesta 1997 lähtien Helsingin Ilmalassa sijaitsevassa areenassa. Helsinki-areenana nykyään tunnettu halli on venäläisomistuksessa, mikä pirtää ison kysymysmerkin Jokerien suunnitelmien ylle.

”Mikäli areenan omistuspohjassa ei kuitenkaan tulevaisuudessa tapahdu muutoksia, Jokerit etsii itselleen uuden kodin”, seuran tiedotteessa todetaan.