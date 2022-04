Perparim Hetemaj ehti miettiä lopettamistakin saatuaan tavoitteensa Italiassa täyteen. Lopulta paluu HJK:hon oli hänelle luonteva päätös ulkomaanuran jälkeen.

Helsingin Jalkapalloklubin uusi keulakuvahankinta Perparim Hetemaj, 35, on valmis heti tositoimiin Veikkausliigassa.

”Tiedän, että ihmiset vaativat minulta paljon, ja vaadin myös itseltäni paljon. En tulisi tänne, jos minulla ei olisi sellaista oloa, että pystyn jotain antamaan oikeasti”, Hetemaj sanoi torstaina lehdistötilaisuudessa.

Päävalmentaja Toni Koskela tietenkin päättää, milloin Hetemaj’n laittaa kentälle, mutta kunnossa hän on vaikka heti lauantain kotiotteluun Interiä vastaan. Siitä kertoo sekin, että hän on pelannut tällä kaudella 30 ottelua Serie B:ssä Italiassa Reggina Calciossa.

Hetemaj totesi, että häneltä vie aikaa tottua uusiin pelikavereihin, pelisysteemiin ja Töölön stadionin pelialustaankin. Torstain harjoitusten perusteella vaikuttaa siltä, että hän olisi avauskokoonpanossa lauantain kotiottelussa.

Hetemaj lähti aikoinaan 19-vuotiaana HJK:sta maailmalle. Ensin hän siirtyi AEK Ateenaan, jossa hän pääsi pelaamaan Mestarien liigaa neljän ottelun verran. Sitten tie vei Hollannin Twenten kautta Italian Bresciaan ja Chievo Veronaan, jossa hän kohosi kapteeniksi ja seuralegendaksi. Viimeiset ulkomaanvuodet hän pelasi vielä Beneventossa ja Regginassa.

Hetemaj on tehnyt sopimuksen HJK:n kanssa kausille 2022-2023, ja sopimuksessa on vielä optio kaudesta 2024. Hän odottaa niin sanotusti vesi kielellä tiettyjen pelaajien kohtaamista Veikkausliigassa. SJK:ssa pelaavan pikkuveljen, Mehmet Hetemaj’n kohtaaminen on yksi tärkeimmistä otteluista.

Hetemaj kohtasi veljensä kentällä viimeksi Kreikassa keväällä 2009. Silloin Thrasyvoulosissa pelannut pikkuveli pani pallon längistä isoveljen joukkueen AEK Ateenan vaihtopenkin edessä. Siitä jäi hyvä, mutta karvas muisto, ja se pitää kuitata tällä kaudella ottelussa SJK:ta vastaan.

On muitakin, joiden kohtaamista hän odottaa. Interissä pelaavan Petteri Forsellin kanssa hän käy usein hyväntuulista verbaalista vääntöä sosiaalisessa mediassa. Ilveksessä pelaavan Petteri Pennasen kanssa Hetemaj’lla yhteistä historiaa Twentestä. Timo Furuholmin hän olisi halunnut kohdata, mutta Interissä pelannut Furuholm ehti lopettamaan peliuransa.

”Rehellisesti mietin tosi pitkään paluuta Suomeen, kun sain viimeisen tavoitteen täytettyä Italiassa, 300 ottelua Serie A:ssa. Siinä vaiheessa mietin vähän kaikkia vaihtoehtoja, lopettamistakin. Olin lähellä tulla jo viime vuonna HJK:hon. Mutta minulle sanottiin, että niin kauan kannattaisi pelata ulkomailla kuin se ura kestää, sillä kotimaahan palaamisen jälkeen ulkomaille ei enää pääsisi.”

”Olisi minulla ollut vielä mahdollisuus jatkaa Italiassa, mutta halusin tulla takaisin, koska minulla oli enemmän motivaatiota pelata täällä.”

Hetemaj on tehnyt pitkän ja kunnioitettavan uran ulkomaille. Nyt hän voi näyttää oikeanlaista esimerkkiä Klubin nuorille pelaajille.

”Elän siten, miten olen nähnyt kokeneempien pelaajien toimineen. Pidän itsestäni hyvää huolta ja tiedän, mitä on ammattimaisuus. Se on ihan eri asia kuin se mitä luulin sen olevan, kun lähdin ulkomaille.”

Siirto Suomeen aikaistui hieman, ja hän pääsi siirtymään nyt keväällä ennen kesän siirtoaikaa.

”Siskolle syntyi lapsi muutama viikkoa sitten, ja olin täällä muutaman päivän vapaalla. Aki Riihilahti laittoi viestiä silloin. Minulle tuli sellainen fiilis, että nyt olisi parempi aika tulla.”

”Kun lähdin HJK:sta, sanoin, että haluan palata ja voittaa Suomen mestaruuden. Olen edustanut Suomessa vain Klubia HJK-Malmista lähtien, ja jos saan valita jonkinlaisen lopetuksen, niin tämä on hyvä minulle.”

Suomen mestaruus häneltä puuttuu. Siirron ajoitukseen liittyi myös nuoren keskikenttäpelaajan Santeri Väänäsen loukkaantuminen. HJK:n keskikentällä on nyt tilausta puolustavalle keskikenttäpelaajalle, ja sen paikan Hetemaj ottanee haltuunsa.

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela kertoi lehdistötilaisuudessa, että Hetemaj’n kanssa on keskusteltu hieman pelillisistä asioista. Koskelan mukaan Hetemaj on monipuolinen pelaaja, ”joka on pystynyt tekemään erilaisissa rooleissa voittavia pelitekoja”.

Lehdistötilaisuuden jälkeen Hetemaj aloitti heti työt. Pukuhuoneessa hän sai raikuvat aplodit.

HJK-Inter lauantaina kello 15.00 Töölön Bolt-areenalla.

Perparim Hetemaj Syntynyt Kosovon Skënderaj’ssa joulukuussa 1986.

HJK:n keskikenttäpelaaja.

Muut seurat: AEK Ateena, Apollon Pontou, Twente Enchede FC, Brescia Calcio, Chievo Verona, Benevento Calcio, Reggina 1914.

Serie A:ssa pelannut 300 ottelua ja tehnyt kahdeksan maalia.

Serie B:ssä 67 ottelua ja yksi maali.

Veikkausliigassa 33 ottelua ja yksi maali.

Suomen A-maajoukkueessa 49 ottelua ja neljä maalia.

