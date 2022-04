Miten Jokerien paluu Liigaan ”ohituskaistaa pitkin” on mahdollinen? Liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen vastaa

Jokerit tavoittelee paluuta Liigaan kaudeksi 2023–24.

Jari Kurrin on kerrottu ostaneen Jokerit kokonaan.

Jääkiekon KHL-liigasta irtautunut Helsingin Jokerit kertoi keskiviikkona tulevaisuudensuunnitelmistaan ja halustaan palata kotimaiseen kiekkoliigaan varsin pikaisella aikataululla.

Jokerit ilmoitti tavoittelevansa paluuta Liigaan kaudeksi 2023–24, mutta ensi kaudella seuralla ei ole edustusjoukkuetta missään sarjassa.

Liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen suhtautui Jokerien paluutavoitteeseen maltillisen positiivisesti. Hän kertoi pitäneensä Jokerien puheenjohtajan Jari Kurrin kanssa yhden tapaamisen, jossa Kurri esitteli helsinkiläisseuran paluuaikeita.

”Mielestäni aikataulu on realistinen. Heillä (Jokereilla) on paljon selvitettäviä asioita, ja niiden saaminen kuntoon vaatii varmasti aikaa, mutta aikataulu on mahdollinen”, Hiltunen sanoi STT:lle.

Jokerit kertoi keskiviikon tiedotteessaan, että seura etsii omistuspohjaa seuran pääomistajana toimivan Kurrin rinnalle. Jokerien venäläisrahoitus katkesi viime torstaina, kun Kurri osti Jokerit kokonaan omistukseensa.

Heikki Hiltunen on keskustellut Jari Kurrin kanssa lisenssivaatimuksista.

Hiltusen mukaan Jokerien mahdollinen liigalisenssihakemus arvioidaan tarkasti. Mahdollisen hakemuksen käsittelee Liigan yhtiökokous.

”Haluamme varmistaa sen, että liigakelpoisuus, taustat, talous, organisaatio, kyvykkyys, olosuhteet ja muut asiat ovat kunnossa”, Hiltunen listasi.

Jokerien kannalta suuri asia on sen kotihallin kohtalo, sillä Helsingin areena on venäläisomistuksessa. Jokerit kertoi olevansa valmis uuden kotihallin etsintään, jos areenan omistussuhteisiin ei ole luvassa muutoksia.

Jokerien ilmoitus liigalisenssin jättämisestä on herättänyt jo parranpärinää osassa kotimaan kiekkoyhteisöä. Voisiko Jokerit liittyä takaisin suljettuna olleeseen Liigaan ”ohituskaistalta”, ilman piipahdusta alemmilla sarjatasoilla?

”Tässä on sellainen käytännön asia, että Jokerit on pelannut ulkomaista sarjaa, ei Suomen jääkiekkoliiton alaista sarjaa. Jos joukkue tulisi Liigan osakkaaksi liiton ja maan ulkopuolelta, silloin liittyminen olisi mahdollista meidän yhteisten sopimusten ja sääntöjen mukaan”, Hiltunen selvensi.

Hiltunen kertoi, että Liigaa pelattaisiin todennäköisesti 16 joukkueen voimin, jos Jokerit liittyisi sarjaan.

”Se toisi tiettyjä parannuksia nykyiseen verrattuna, kun olisi parillinen määrä joukkueita.”

KHL:n hallituksessa istunut Kurri myönsi Jokerien tiedotteessa, että KHL-vuodet ovat tahrineet seuran mainetta. Kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuun lopussa, päättyi myös Jokerien kahdeksan kautta kestänyt KHL-taipale.

Kotimaan kiekkoliigassa Jokerit muistetaan joukkueena, joka herätti tunteita jokaisella pelipaikkakunnalla. Myös Hiltunen sanoi, että Jokerien ”oikeanlainen” paluu Liigaan toisi sarjalle lisäarvoa.

”On vielä ennenaikaista kommentoida, kun Jokerien todellista kuviota, panostusta ja joukkuetta ei tiedetä. Mutta jos käytämme sitä mielikuvaa, kun Jokerit pelasi aikaisemmin Liigassa, niin siinä tapauksessa Jokerit toisi lisäarvoa kaikille seuroille ja varmasti mielenkiintoa yleisölle ja pääkaupunkiseudulle”, Hiltunen sanoi.