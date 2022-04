Kykyjenetsijät Jim Lawlor ja Marcel Bout lähtivät Manchester Unitedista.

Jalkapallon Englannin Valioliigan kuudennella sijalla olevan Manchester Unitedin pääkykyjenetsijä Jim Lawlor sekä kansainvälisen kykyjenetsijäosaston johtaja Marcel Bout ovat ilmoittaneet jättävänsä seuran, kertoi uutistoimisto AFP keskiviikkona.

Lawlor ehti työskennellä seurassa 16 vuotta ja Bout kahdeksan. Kaksikko on ollut avainroolissa pelaajien rekrytoinnissa, joka on saanut viime aikoina runsaasti kritiikkiä. Seura on polttanut rahaa pelaajamarkkinoilla, mutta edellisistä pokaaleista on jo vuosia.

Tuoreimmat voitot ovat keväältä 2017, jolloin United voitti liigacupin ja Eurooppa-liigan.

Tiistaina Liverpool murskasi Manchester Unitedin 4–0. Unitedin väliaikainen manageri Ralf Rangnick kertoi ottelun jälkeen joukkueen tarvitsevan jopa kymmenen pelaajaa tasoeron kaventamiseksi. Tieto Lawlorin ja Boutin lähdöstä tuli julkisuuteen keskiviikkona.

Unitedin odotetaan nimittävän Ajaxin nykyisen päävalmentajan Erik ten Hagin uudeksi managerikseen jo lähipäivinä. Hän tarvitsee onnistuakseen uusia työkaluja.

”Ennen kuin pelaajia hankitaan, on tiedettävä, millaista jalkapalloa uusi manageri haluaa pelata”, Rangnick sanoi AFP:n mukaan tiistain murskajaisten jälkeen.

”Sitten hankitaan jokainen pelaaja, joka sopii tähän profiiliin.”