Historia osoittaa, että selvä johto on Charles Leclercille valtava etu MM-taistelussa

Ferrarin monacolaiskuljettaja johtaa MM-sarjaa 34 pisteellä kolmen osakilpailun jälkeen.

Ferrarin Charles Leclerc on aloittanut formula ykkösten MM-sarjan erinomaisesti.

Vaikka autourheilun kuninkuusluokan formula ykkösten kausi on vasta kiihdyttämässä täyteen vauhtiinsa, on Ferrarin Charles Leclerc tukevasti MM-taistelun paalupaikalla.

24-vuotiaan monacolaisen saldo kolmesta ensimmäisestä osakilpailusta on huima: voitto, kakkossija ja voitto. Lisäksi Leclerc on saanut nopeimman kierroksen bonuspisteen kauden jokaisessa kisassa, joten hänellä on tukeva 34 pisteen johto.

Leclercin aloitus on yksi formula 1 -historian vahvimmista, kertoo moottoriurheilusivusto Autosport keskiviikkona julkaistussa selvityksessään. Leclerc on kerännyt peräti 71 pistettä, kun jaossa niitä on toistaiseksi ollut 78.

Häntä paremmin kautensa aloitti viimeksi Nico Rosberg, joka avasi mestaruuskautensa vuonna 2016 kolmella voitolla eli täydellisellä 75 pisteen potilla. Kisan nopeinta kierrosta ei vielä tuolloin palkittu lisäpisteellä, joten korkein mahdollinen pistemäärä oli siksi alempi.

Rosberg keräsi lopulta 385 pistettä ja hänen tallikaverinsa Lewis Hamilton 380.

Formuloiden pistejärjestelmä on ollut nykyisen käytännön mukainen kaudesta 2010 alkaen. Siinä voittaja saa 25 pistettä, ja pisteitä riittää kymmenelle parhaalle.

Vuosina 1991–2009 voittajat saivat vain kymmenen pistettä, eikä pisteitä jaettu kuin kuudelle tai kahdeksalle kuljettajalle kilpailua kohden. Takavuosien tulokset ovat siis vertailukelpoisia vain sillä, että niiden tulokset käydään läpi nykypäivän pistetaulukolla.

Fernando Alonson 14 pisteen johto kaudella 2006 olisi nykypistein 33 pistettä ja Michael Schumacherin 21 pisteen etumatka vuonna 2000 nykyisin 47 pistettä. Molemmat juhlivat kauden jälkeen maailmanmestaruutta.

Mestaruuteen päättyivät myös 18 pisteen etumatkan kauden 1996 alkuun repineen Damon Hillin, 23 pisteellä kautta 1994 johtaneen Schumacherin sekä 20 pisteen etumatkan kaudella 1991 saaneen Ayrton Sennan kaudet.

Hillin johto olisi nykyisellä pistelaskujärjestelmällä 39 pistettä, Schumacherin 23 pistettä ja Sennan 41 pistettä.

Nykypäivän F1-autojen luotettavuus on täysin eri tasolla kuin takavuosina, ja Leclercin puolesta puhuu myös Ferrarin onnistunut kehitystyö. Pahimmat uhkaajatallit Mercedes ja Red Bull ovat kärsineet nopeuteen ja luotettavuuteen liittyvistä ongelmista.

Leclercin etumatka seitsenkertaiseen maailmanmestariin Lewis Hamiltoniin on nyt 43 pistettä. Viime kauden valtias Max Verstappen on 46 pisteen päässä monacolaisesta.

F1-kausi jatkuu viikonvaihteessa Imolan radalla Italiassa ajettavalla Emilia-Romagnan gp:llä.

MM-sarjaa johtavan Leclercin valmistautuminen kisaan ei ole sujunut onnellisten tähtien alla. Autosport kertoi tiistaina, kuinka monacolaisen ranteesta ryöstettiin pääsiäismaanantaina 320 000 dollarin eli reilun 295 000 euron arvoinen luksuskello.