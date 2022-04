Tampereen rutinoitunut joukkue karkasi salibandyn miesten loppuotteluissa johtoon. Nokian KrP haastoi lujasti finaalisarjan avauksessa.

Miesten salibandyliigaa viime vuodet hallinnut Tampereen Classic avasi keskiviikkona kevään 2022 loppuottelut Nokian KrP:tä vastaan 4–3-kotivoitolla Lempäälässä.

Hyökkääjä Ville Lastikka teki kotijoukkueelle kaksi maalia, niistä jälkimmäinen oli 57. minuutilla tullut voittomaali.

”Ottelu oli tasainen kuten numerotkin kertovat. Molemmilla oli hyviä ja huonoja jaksoja ottelussa. Heille tuli pieni virhe lopussa”, Lastikka tuumi.

Hänen lisäkseen joukkueen sankareita oli muun muassa Joona Rantalan rankkarin torjunut maalivahti Lassi Toriseva.

”Toriseva otti omansa pois”, kommentoi Classicin valmentaja Samu Kuitunen.

Classic on voittanut kaikki mestaruudet keväästä 2016 lähtien. Joukkue on täynnä viisi mestaruutta voittaneita pelaajia, Toriseva on heistä yksi.

Mikäli Classic voittaa mestaruuden, niin yhdeksän mestaruuden Juha Kivilehto nousee Mikael Järven rinnalle eniten mestaruuksia voittaneena pelaajana. Keskiviikkona Kivilehto jäi tosin sivuun jo avauserässä ja tilalle tuli vuoden tauon jälkeen Jere Pulkkinen.

”Pulkkisella on hyvä pelisilmä, saatiin viisikkoon meininkiä. Kun Kivilehto sai reiteen iskua edellisessä ottelussa, niin säästeltiin häntä”, Kuitunen sanoi.

Viime vuonna pronssiottelussa TPS:n voittaneen KrP:n valmentaja Jarmo Härmä piti ottelua hyvätasoisena.

”Molemmat oli aktiivisia. Oli hieno matsi. Pienet marginaalit ratkaisivat”, Härmä sanoi.

Classic pudotti vuosi sitten KrP:n välierissä voitoin 4–3.

”Jos on 15 kertaa puolentoista vuoden aikana kohdattu, niin ei yllätyksiä enää löydetä perjantain kotiotteluun”, Härmä jatkoi.

KrP johti ottelua avauserän jälkeen, maalintekijät olivat Morics Krūmiņš ja Rantala.

Toisessa erässä viime kevään maalitykki Sami Johansson teki 2–2-tasoitusmaalin hienolla rangaistuslaukauksella yläkulmaan. Maalilla Johansson siirtyi yksin kautta aikojen maalipörssin kakkoseksi 113 maalilla pudotuspeleissä.

Edellä on enää Järvi. Tasoissa ennen ottelua oli Mikko Kohonen.