40-vuotiaan tähtihyökkääjän sopimus AC Milanin kanssa päättyy tähän kauteen.

Zlatan Ibrahimović on joutunut seuraamaan tällä kaudella lukuisia AC Milanin pelejä katsomon puolella. Kuvassa ruotsalaistähden seurana ovat vaimo Helen Seger sekä poika Maximilian.

Ruotsalainen supertähti Zlatan Ibrahimović vaikuttaa väsyneen arveluihin uransa jatkumisesta. Keskiviikkona konkarihyökkääjä julkaisi Twitter-tilillään videon, joka antaa zlatanmaisen vastauksen kevään aikana kiihtyneisiin spekulaatioihin.

”Minä päätän, milloin lopetan aivan kuin päätän, että keltainen pallo osuu sinuun”, Ibrahimović kirjoitti videonsa yhteyteen.

Ibrahimović laukoo videolla neljä ensimmäistä valkoista palloa maaliin, kunnes tulee keltaisen pallon vuoro. Sen tähtihyökkääjä laukoo suoraan kohti kameran linssiä.

40-vuotiaan Ibrahimovićin sopimus Italian Serie A:ssa pelaavan AC Milanin kanssa päättyy tähän kauteen. Arviot uran päättymisestä ovat kiihtyneet toistuvien loukkaantumisten vuoksi, ja loppuvuoden MM-kisatkin pelataan ilman Ruotsia.

Ruotsin MM-kisatie nousi pystyyn maaliskuun lopussa Puolaa vastaan pelatussa jatkokarsinnassa. Ruotsalaislehdet Aftonbladet ja Expressen kertoivat Ibrahimovićin todenneen tuolloin, että hän jatkaa peliuraansa niin kauan kuin voi.

Ibrahimović on tehnyt tällä kaudella kahdeksan maalia Serie A:ssa. Hän on päässyt erilaisten vammojen vuoksi kentälle vain 19 ottelussa. Sarjaa johtava AC Milan on pelannut 33 ottelua.

Täydet minuutit Ibrahimović pelasi viimeksi 17. tammikuuta, jolloin Milan hävisi kotonaan Spezialle 1–2.

Aftonbladet kertoi italialaisten lähteiden väittävän, että Ibrahimovićin seuraava osoite löytyisi Ruotsista ja Hammarbystä, jonka osaomistaja hän on.