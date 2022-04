Real voitti Osasunan ja vankisti otettaan mestaruudesta.

Real Madridin tämän kauden menestyksestä jalkapallon Espanjan pääsarjassa ja Mestarien liigassa on paljolti kiittäminen Karim Benzemaa. Keskiviikon sarjaottelu näytti kuitenkin, että huippuvireinenkin pelaaja on varsin erehtyväinen.

Benzema on tehnyt tällä kaudella Espanjan liigassa 29 ottelussa 25 maalia ja syöttänyt 11. Real on tehnyt 69 maalia, eli Benzema on ollut suoraan osallisena yli puolessa maaleista.

Mestarien liigassa verkko on heilunut vieläkin kiivaammin, sillä yhdeksässä ottelussa on syntynyt 12 maalia ja yksi maalisyöttö. Benzema oli Chelseaa vastaan puolivälierän otteluparin ehdoton tähti tehtyään neljä espanjalaisten viidestä maalista.

Keskiviikkona Osasunan vieraana Benzema ei kuitenkaan viettänyt parasta iltaansa.

34-vuotias maajoukkuehyökkääjä pääsi hakemaan avausmaaliaan rangaistuspotkusta 52. minuutilla, mutta maalivahti Sergio Herrera aavisti oikein ja torjui.

Seitsemän minuuttia myöhemmin oli uuden yrityksen aika, mutta tulos oli identtinen. Herrera aavisti samaan suuntaan kuin ensimmäisellä kerralla ja torjui taas.

Benzema kommentoi tapahtunutta lyhyesti sosiaalisessa mediassa.

”Epäonninen tänä iltana”, hän kirjoitti.

Kommentti on hieman erikoinen, sillä harvoin rangaistuspotkun laukojan kannattaa luottaa onneensa ja siihen, että maalivahti aavistaa väärin.

Ennemmin kannattaa laukoa niin kovaa ja kulmaan, että maalivahti ei torju, vaikka aavistaisikin oikein. Silloin ei tarvitse vedota huonoon onneen keskinkertaisten suoritusten jälkeen.

Tilastopalvelu Optan mukaan Benzema on La Ligan ensimmäinen pelaaja, joka hukkaa kaksi rangaistuspotkua samassa ottelussa sitten vuoden 2006 ja Real Betisin Raúl Tamudon.

Lisäksi Benzema kirjoitti nimensä seurahistoriaan. Hän on nyt eniten rangaistuspotkuja yhden kauden aikana hukannut Realin pelaaja ainakin kauden 2005–06 jälkeen, josta Optan tilastointi alkaa.

Benzema on laukonut tällä kaudella 11 rangaistuspotkua, josta maaliin on päätynyt seitsemän.

Real voitti ottelun Benzeman alavireisyydestä huolimatta lukemin 3–1 ja johtaa sarjaa murskaavalla 17 pisteen erolla.