HJK:lle Hetemaj on keulakuva, urheilutermein marquee signing. Kasvattajaseuraan palaava oman kaupungin suosittu pelaaja, joka kaiken lisäksi nostaa joukkueen tasoa ja todennäköisesti myös vaatimustasoa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Ympyrä sulkeutui, kun Perparim Hetemaj, 35, lensi keskiviikkona Italiasta Suomeen.

Kuusitoista vuotta sitten olin kesäkuussa lentokentällä, kun silloin 19-vuotiasta Hetemajta oli saattelemassa koko hänen perheensä matkaan Ateenaan. Kirjoitin silloin, että ”Perparim Hetemaj’sta voi tulla vielä suurpelaaja, sillä siihen hänellä on edellytykset”.

Sellainen hänestä tulikin. Ja myöhemmin koko perheestä tuli eräänlainen maahanmuuton malliperhe, jossa lapset menestyivät kukin tahoillaan.

Perparim Hetemaj lähti kesäkuussa 2006 Ateenaan pelaamaan perheensä saattelemana. Kuvassa äiti Emine Hetemaj (toinen vas.), Fatlume Hetemaj (kolmas vas.)) Fatbardhe Hetemaj, isä Miftar Hetemaj. Mukana oli myös pikkuveli Mehmet Hetemaj, joka ei näy kuvassa.

Maailmalle Hetemaj lähti maailmanmiehen elkein, ja sellaisena hän sieltä palasi Suomeen. Poika palasi miehenä Suomeen.

”Aika paljon on muuttunut. Halusin silloin kaiken heti ja nyt. Tuli paljon kämmäiltyä. Oli myös epäonnea. On normaalia, että sitä on eri ihminen 35-vuotiaana kuin 19-vuotiaana. Olen iloinen, että saan olla täällä”, Hetemaj sanoi Töölön stadionilla torstaina.

Torstaina HJK esitteli takaisin Klubin pelaajaksi palanneen Hetemaj’n, joka on nyt 35-vuotiaana yksi kaikkien aikojen suomalaisia jalkapalloilijoita. Hän on ainoa suomalaispelaaja, joka on pelannut Italian Serie A:ssa kymmenen kautta ja yhteensä 300 ottelua. Se on saavutus, jota ei lähivuosina ylitetä.

Aivan Italian huippuseuroihin asti hän ei urallaan yltänyt, mutta Chievo Veronassa hänestä tuli pienen seuran tähtipelaaja kausilla 2011-2020. Ja Chievon lisäksi hän edusti myös perinteikkäitä seuroja Bresciaa ja Regginaa ja pelasi vielä kymmenennen Serie A -kautensa nousijajoukkue Beneventossa toissa kaudella.

HJK:lle Hetemaj on keulakuva, urheilutermein marquee signing. Sopimus kattaa tämän ja ensi kauden, ja lisäksi kaudesta 2024 on optio.

Kasvattajaseuraan palaa oman kaupungin suosittu pelaaja, joka kaiken lisäksi nostaa joukkueen tasoa ja todennäköisesti myös vaatimustasoa. Vain harvoille pelaajille järjestetään oma lehdistötilaisuutensa, kuten Hetemaj’lle torstaina, ja sekin kertoo hänen arvostaan.

Hetemaj palaa HJK:hon, joka on muuttunut paljon siitä kun hän lähti seurasta. Samoja henkilöitä seurassa ei ole enää monta: puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen, varatoimitusjohtaja Kari Haapiainen, kunniajoukkueenjohtaja Markku Peltoniemi, maalivahtivalmentaja Ville Wallén ja joukkueen lääkäri Tuomas Brinck sekä juniorijoukkueissa Hetemaj’n kanssa pelanneet Joona Toivio ja Jukka Raitala.

Hetemaj’n, Toivion ja Raitalan takia tämän kauden HJK:n joukkue muistuttaakin kauden 2013 joukkueesta, jolloin HJK:hon siirtyivät Mikael Forssell ja Teemu Tainio, ja joukkueessa oli valmiiksi Mika Väyrynen.

Lopulta keskikenttäpelaaja Tainiosta tuli tuosta kolmikosta tärkein pelaaja, joka oli varmistamassa kaudella 2014 HJK:lle paikkaa Eurooppa-liigassa. Samanlaiseen korkeaan arvoon voi Hetemaj nousta tällä kaudella. Sitä ei voi vielä sanoa, onko tämän kauden joukkue yhtä hyvä kuin kauden 2014 joukkue, mutta profiilipelaajia alkaa joukkueessa olemaan yhtä paljon kuin silloin.

Kuudentoista vuoden aikana HJK on kehittynyt seuraksi, joka voi havitella paikkaa uudistuneissa eurooppalaisissa cup-kilpailuissa joka vuosi.

”Seura on mennyt ammattimaisempaan suuntaan. Pukuhuoneessa en ole vielä käynyt. Yleisenä fiiliksenä voisin sanoa, että seura on mennyt eteenpäin.”