Myös miesammattilaisten kattojärjestö ATP pitää päätöstä vääränä.

Wimbledonin tennisturnauksen järjestäjien päätös sulkea venäläispelaajat tämän vuoden turnauksesta Venäjän aloittaman sodan vuoksi on saanut kritiikkiä osakseen niin lajin kattojärjestöltä, tähtipelaaja Novak Djokovicilta kuin Venäjältäkin.

Järjestäjät kertoivat keskiviikkona, etteivät voi nykytilanteessa antaa Venäjän hallinnon hyödyntää venäläisten tai valkovenäläisten pelaajien osallistumista turnaukseen.

”Ymmärrämme tämän olevan vaikeaa asianosaisille. On surullista, että he joutuvat kärsimään Venäjän hallinnon johdon toimista”, turnauksen järjestelyistä vastaavan All England Lawn Tennis and Croquet Clubin puheenjohtaja Ian Hewitt sanoi tiedotteessa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov otti kantaa asiaan keskiviikkona ennen virallista vahvistusta, kun tietoja venäläispelaajien sulkemisesta alkoi tihkua. Peskovin mukaan venäläispelaajien sulkeminen vahingoittaa turnausta venäläispelaajien tason vuoksi.

Dmitri Peskov otti kantaa venäläispelaajien porttikieltoon.

Maailman sadan parhaan pelaajan joukossa on neljä venäläismiestä. Naisten puolella sadan parhaan listalla on kahdeksan venäläistä.

”On mahdotonta hyväksyä, että urheilijoista tehdään poliittisten ennakkoluulojen ja juonittelun panttivankeja. Toivottavasti pelaajien kunto ei laske”, Peskov totesi.

Venäläiset eivät ole mielipiteineen yksin.

Tenniksen miesammattilaisten kattojärjestö ATP tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, mutta piti päätöstä venäläispelaajien sulkemisesta Wimbledonista vääränä.

”Pidämme päätöstä epäreiluna ja mahdollisesti tennistä vahingoittavana. Syrjiminen kansallisuuden perusteella rikkoo Wimbledonin kanssa tekemäämme sopimusta, jonka mukaan ranking on ainoa määräävä tekijä turnaukseen pääsemiselle”, ATP:n tiedotteessa todetaan.

Myös miesten maailmanlistan ykkönen Serbian Novak Djokovic otti kantaa venäläispelaajien puolesta.

”Tuomitsen aina sodan, tiedän, kuinka paljon traumoja se jättää”, itsekin sodan arkea lapsena elämään joutunut Djokovic totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

”En kuitenkaan voi tukea Wimbledonin päätöstä, mielestäni se on hullu. Kun politiikka sotketaan urheiluun, lopputulos ei ole hyvä.”

Tennis on harvoja lajeja, joissa venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat edelleen saavat osallistua kansainvälisiin kilpailuihin. Nähtäväksi jää, seuraavatko muut turnaukset Wimbledonin viitoittamalla tiellä.