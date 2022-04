Eräänä yönä Johanna Irriä ja Taneli Sädettä kohtasi hevostallissa samaan aikaan karmea ja kaunis näky, kun Taisto-varsan emä kuoli pian varsomisen jälkeen. Taisto kuitenkin selvisi, ja sunnuntaina se tavoittelee Finlandia-ajossa 110 000 euron pääpalkintoa.

Torstain 2. huhtikuuta 2015 piti olla onnenpäivä Jonna Irrin ja Taneli Säteen ravitallilla Kuusjoella Varsinais-Suomessa.

Ilmassa oli iloista odotusta: Gaelic Goldman oli varsomassa. Kun varsomisen aika koitti, Irri ja Säde olivat valmiustilassa.

Tamman tiineysaika oli mennyt hyvin, ja niin meni varsominenkin, vaikka orivarsa ei meinannut tulla kunnolla ulos. Irri soitti yöllä paikalle eläinlääkärin, joka auttoi virkeän varsan maailmaan.

Taneli Säteen kotitilan keittiössä juotiin kahvit ennen kuin eläinlääkäri lähti pois. Irri ja Säde menivät nukkumaan mutta katsoivat vielä tallikamerasta, että tammakin asettuu makuulle.

Pariskunta lähti varmuuden vuoksi tallille katsomaan, onko kaikki kunnossa. Niin ei ollut. Gaelic Goldman makasi kuolleena varsomisen jälkiseurauksista.

”Ajattelimme, että tamma on vain väsynyt, mutta huomasimme, että se on kuollut. Iski kauhea paniikki. Meille ei ollut ennen käynyt niin. Oli kuollut raato ja vastasyntynyt varsa”, Jonna Irri kertoo puhelimitse Ruotsista, jossa hän pitää Hebyssä puolisonsa kanssa 16 hevosen ravitallia.

”Kysyimme keinoemovälityskeskuksesta, mitä pitää tehdä. Sieltä neuvottiin lypsämään kuolleelta emältä kaikki maito pois. Saimme varsan juomaan. Eläinlääkäri palasi antamaan sille vasta-aineet.”

Varsalle piti lämmittää äidinmaitoa ja sen vastiketta kahden tunnin välein, päivin ja öin.

”Oli iso huoli varsasta, ja itkin silmät turvoksiin. Oli aika homma herätä juottamaan varsalle korviketta. Varsa oli ihmeissään mutta koko ajan hyvävointinen”, Irri kertoo.

Varsan omistajat tiesivät, ettei näin voisi jatkaa pitkään. Varsa leimaantuisi liikaa ihmiseen. Se ei enää käyttäytyisi kuin hevonen ja voisi tulla vihamieliseksi.

Majestic Man eli Taisto ja Jonna Irri.

TaistokSI ristitty varsa tarvitsi oikean emän. Taistosta oli tarkoitus saada kunnon urheiluhevonen.

Tallilla kävi kokeeksi eräs tamma, joka oli menettänyt ylivuotisen varsansa. Korviketamma oli vielä maidossa, mutta Taistoa se ei huolinut omaksi varsakseen.

Neljän päivän päästä keinoemovälityskeskuksesta otettiin yhteyttä ja kerrottiin, että nyt olisi Taistolle tarjolla emä.

Ypäjällä ravitallia pitävän Esa Heikkisen hevonen oli hiljattain menettänyt varsansa. Heikkinen oli kuullut Irrin ja Säteen tilanteesta ja tarjosi apuaan.

”Meillä kävi kauhea tuuri. Mietimme, että onko edes mahdollista saada apua, kun emme tunteneet Esaa. Hän sanoi, että haluaa auttaa ja että kokeillaanko tammaa. Totta kai”, Irri kertoo.

Heikkinen toi tamman Taneli Säteen kotipaikalle. Tamman lisäksi kyydissä olivat hevosen pakastetut varsomisjälkeiset. Niiden avulla oli tarkoitus saada tamma hyväksymään uusi varsa.

Tallissa Taistoa oli pidetty lämpimänä loimien alla. Nyt sen niskaan valeltiin jääkylmiä ja verisiä jälkeisiä.

”Sitten Esa toi tamman autosta Taiston luo. Tamma hyväksyi varsan heti. Varsa pääsi ensi kertaa tamman tissille. Se ei meinannut millään oppia, mitä pitää tehdä, mutta sen jälkeen kaikki oli helppoa”, Irri sanoo.

Lähes yhtä iso yllätys oli, että Taiston luokse tuotu tamma oli vuoden 2013 ravikuningatar Marimin.

”Harva ihminen antaa tuollaista hevosta tuntemattomille. Se kertoo paljon ajatusmaailmasta. Olen ikuisesti Esalle kiitollinen”, Irri sanoo.

Marimin jäi vähäksi aikaa Kuusjoelle ennen kuin varsa muutti sen kanssa Ypäjälle vieroitukseen 4,5 kuukaudeksi.

Seitsemän vuotta myöhemmin Taisto alias Majestic Man, kuten sen virallinen ravinimi kuuluu, tavoittelee yhdeksän muun huippuhevosen kanssa Finlandia-ajon voittoa Vermossa.

Pääpalkintona vappupäivän kutsulähdössä on hulppeat 110 000 euroa. Sitä tavoittelevista ravureista kaksi on syntynyt Ruotsissa, kaksi Italiassa, yksi Norjassa, yksi Tanskassa ja neljä Suomessa.

Taiston lisäksi lähdön muut suomalaishevoset ovat Deangelo, Next Direction ja Willow Pride, joka on juoksun ainoa tamma.

Taisto on Deangelon tavoin ruunattu ori eli se ei voi saada omia jälkeläisiä.

”Se vähän harmittaa, mutta Taisto oli aika raju orina. Lapsuus jätti jäljet. Se ei kunnioittanut ihmistä. Taisto ei ollut orina ilkeä mutta pelasi hevosenleikkiä. Halusimme, että sen kanssa on mukava touhuta. Nyt ei tarvitse kenenkään pelätä. Taisto on maailman kiltein hevonen”, Jonna Irri sanoo.

Ajoa Taistolle alettiin opettaa, kun se oli puolitoistavuotias. Taisto voitti heti ensimmäisen lähtönsä 19. toukokuuta 2017.

Ennen Finlandia-ajoa sillä on urallaan takana 66 lähtöä, joista se on saanut 11 voittoa. Palkintorahaa se on juossut 186 048 euroa.

Ruotsin ja Suomen ohella Taisto on kilpaillut Ranskassa. Ulkomailla Taisto kilpailee Majestic Manina, mutta Suomessa se tunnetaan lempinimellä Taisto.

Taisto-varsalle tuotiin korviketamma Ypäjän ravitallilta. Kyseinen hevonen oli vuoden 2013 ravikuningatar Marimin.

Maanantain rata-arvonnassa Taistolle kävi melkoinen tuuri, kun se arvottiin Finlandia-ajossa ykkösradalle. Raveissa lähtöpaikalla on iso merkitys, koska siitä pääsee määräämään lähdön vauhtia ja tempoa.

”Meille on iso juttu, että saimme kutsun ja olemme mukana lähdössä. Ihan uskomaton juttu. Ykkösradalta voi jopa spekuloida hyviä sijoituksia”, Irri sanoo.

Vermossa Taistoa ohjastaa kokenut ruotsalainen Rikard N. Skoglund, joka voitti ruunalla viime syksynä Ruotsissa V75-lähdön.

Torstaina Irri ja Säde toivat Taiston Finlandia-ajoa varten väliaikaiseen talliin Sastamalaan, jossa Irrin vanhemmat ja veli pitävät ravitallia.

Ruotsin Hebyyn pariskunta ja Taisto palaavat sunnuntaina kisan jälkeen. Myöhemmin Taisto ja tallin muita hevosia palaa kilpailemaan Suomeen, josta Irri ja Säde etsivät parhaillaan tallia pariksi kolmeksi kesäkuukaudeksi.

”Taisto on kuin perheenjäsen, sitä ei jätetä.”

43. Finlandia-ajo juostaan Vermon raviradalla Espoossa sunnuntaina kello 18.30.