Mistä jalkapalloilija muistetaan parhaiten? Maaleistaan, ratkaisevista syötöistään tai vaikkapa torjunnoistaan.

Chelsean naisten joukkueen kapteeni ja Ruotsin maajoukkuepelaaja Magdalena Eriksson jää urheiluhistoriaan vähintään kahdesta syystä: yhdestä valokuvasta ja suhteestaan toiseen huippupelaajaan, niin ikään Chelseassa pelaavaan Pernille Harderiin.

Jos urheilumaailma olisi tasa-arvoisempi, Eriksson muistettaisiin myös esimerkiksi Englannin Superliigan moninkertaisena voittajana.

Valokuva, joka on tämän jutun pääkuvana, otettiin vuoden 2019 MM-kisoissa, kun Ruotsi oli voittanut Kanadan. Eriksson sai onnittelusuudelman Harderilta, ja AFP:n kuvaajan Valery Hachen kuva levisi ympäri maailmaa. Siihen palataan lähes aina, kun Erikssoista ja Harderista kirjoitetaan – niin nytkin.

Esimerkiksi The Face -lehti kirjoitti viime marraskuussa: ”Muutamaa vuotta myöhemmin Harderin ja Erikssonin suudelma on edelleen vahva symboli siitä, mihin pelin ja sen kulttuurin pitäisi olla menossa. Tulevaisuuteen, jossa jalkapalloilijat ovat vain jalkapalloilijoita sukupuolestaan ja seksuaalisuudestaan ​​riippumatta.”

Erikssonin ja Harderin suudelman ei olisi pitänyt olla mikään yllätys, sillä he eivät olleet millään tavalla piilotelleet suhdettaan. Sittemmin he ovat vahvasti tukeneet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

”Myöhemmin uramme aikana tai jopa sen jälkeen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhteisöjen tukeminen on asia, jonka eteen haluamme työskennellä”, Eriksson sanoi The Facessa.

Yksi osoitus tästä on kuukausi sitten, kansainvälisenä naistenpäivänä, julkaistu video Love Always Wins, jossa Eriksson ja Harder puhuvat monimuotoisuuden merkityksestä ja muun muassa toiveestaan siitä, että kaapista ulos tuleminen ei olisi tulevaisuudessa enää mikään ”juttu”.

Jalkapalloilijana Erikssonilla on takanaan uransa pahin loukkaantuminen. Hän sai nilkkavamman viime joulukuussa Mestarien liigan ottelussa Wolfsburgia vastaan. Toipumisessa tuli takapakkeja, ja kun hän oli maaliskuun alussa vihdoin kuntoutunut, koronavirustartunta viivästytti paluuta pelikentille.

Nyt hän on ehtinyt pelata muutamissa Chelsean otteluissa. Joukkue on Englannin Superliigassa vahvassa voittoputkessa ja noussut sarjakärkeen pisteen edelle Arsenalia, kun pelaamatta on neljä kierrosta.

”Jokainen jäljellä oleva ottelu on kuin cup-finaali”, Eriksson toteaa Chelsean verkkosivuilla.

”Pisteet ovat äärimmäisen tärkeitä. Kaikki on meidän omissa käsissämme.”

Koska Eriksson pelaa Chelseassa, myös hän on joutunut pohtimaan seuran tilannetta. Omistaja Roman Abramovitš on pakotelistalla, ja hänen varojaan on jäädytetty Britanniassa. Naisten kotiotteluita koskee sama kuin miesten Valioliigan joukkuetta: vain kausikorttien haltijat pääsevät otteluihin. Seura on myynnissä, mutta kauppoja ei ole tehty.

”Emme voi sanoa mitään. Emme ole mukana prosessissa, kenelle myydään tai kuka pyörittää seuraa”, Eriksson sanoi Ruotsin yleisradioyhtiölle SVT:lle.

”Olen erittäin vaikuttunut siitä, miten kaikki keskittyvät jalkapalloon. Se on juuri hienoa jalkapallossa, että sen avulla voi paeta todellisuutta. Joukkueena voi vain keskittyä pelisuoritukseen.”

Kuka? Magdalena Eriksson

