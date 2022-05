Olympiastadionin maanalaiset tilat ovat kovassa käytössä, vaikka urheilun harrastajat eivät pääse niihin ei ympäri vuoden. Isot konsertit ja muut tapahtumat tarvitsevat liikuntatilat käyttöönsä kesän ja syksyn sesonkiaikana.

Olympiastadionin uudet maanalaiset tilat toivat Helsingissä merkittävän liikuntapaikkalisän urheilijoille, kuntoilijoille ja eri lajien harrastajille.

Maan alle on jo niin kovaa tungosta, että kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan. Käytännössä vapaita iltakäytön vakiovuoroja palloilusaliin ei ole ollut saatavilla sen jälkeen, kun koronarajoitukset poistuivat 14. helmikuuta.

”Maanalaisten tilojen iltakäyttöaste on 90,6 prosenttia. Erityisesti suurin liikuntasali on iltavuorojen osalta varattu. Liikuntatilojen tarve on ollut valtava”, Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju sanoo.

Kesän sesonkiaikana Olympiastadionin maanalaiset liikuntatilat ovat tapahtumajärjestäjien käytössä. Urheiluseurojen vakiovuorot päättyvät toukokuun lopulla ja alkavat uudelleen vasta 3. lokakuuta.

Eli lähes puolet vuodesta maanalaisiin tiloihin ei ole harrastajilla asiaa. Niin suurtapahtumien areenalla on suunniteltukin, että toimitaan.

Tapahtumien, kuten konserttien, Suomen jalkapallomaajoukkueen otteluiden ja yleisurheilun Ruotsi-ottelun, järjestäjät tarvitsevat käyttöönsä kaikki maanalaiset liikuntatilat.

Nuoria koripalloilijoita harjoituksissa Olympiastadion alla sijaitsevassa liikuntasalissa.

Esimerkiksi stadionilla konsertoivat artistit rakentavat isoon liikuntasaliin harjoituslavan, joka simuloi tanssijoineen ja muine esiintyjineen Olympiastadionilla olevaa oikeaa esiintymislavaa.

Osa liikuntatiloista tarvitaan esiintyjien ja järjestelyihin osallistuvien ruokailuun.

Elokuussa Olympiastadionilla esiintyvä Ed Sheeran tarvitsee taustoineen käyttöönsä niin ikään maanalaisia liikuntatiloja. Sheeranin lava rakennetaan keskelle Olympiastadionin nurmea, jonka jälkeen nurmi uusitaan. Nurmikon uusiminen vie neljä päivää.

Vappuviikolla nurmelle asennettiin lämpölamput, jotta nurmikko kasvaa tasaisesti talven jäljiltä. Vappuviikolla ulkoradalla sai käydä vapaasti juoksemassa, mutta nurmikenttä oli hoitotoimenpiteiden takia suljettu.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan Super Cup pelataan Olympiastadionilla 10. elokuuta. Super Cupissa kohtaavat Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan voittajat. Uefa tarvitsee maanalaiset tilat käyttöönsä viikoksi.

”Edes minä en pääse silloin sinne”, Paju sanoo.

Kaikkiaan Olympiastadionilla järjestetään kesällä kahdeksan jättikonserttia, enemmän kuin koskaan ennen.

Helmikuussa järjestetyllä Helsinki Ski Weeksillä stadionilla kävi 70 000 hiihtäjää. Tapahtuma saa jatkoa ensi talvena.

Kesällä stadionilla muistellaan eri tapahtumissa vuoden 1952 Helsingin olympiakisoja, joista tulee 70 vuotta. Tuli juhlavuoden kunniaksi syttyy stadionilla 19. heinäkuuta 2022.

Tuli joudutaan sytyttämään 1980-luvulla valmistuneeseen tulimaljaan, koska alkuperäinen ei ole tallessa.

”Alkuperäisen olympiamaljan kohtalosta ei meillä Urheilumuseon kanssa ole tietoa”, Paju sanoo.

Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju (vas.) ja palveluasiantuntija Saija Suominen esittelevät tulimaljaa, johon sytytetään tuli ensi heinäkuussa.

Vuonna 1938 valmistunutta Olympiastadionia on remontoitu moneen kertaan. Vuosina 2016–2020 funkkisrakennus peruskorjattiin ja rakennettiin sisältä käytännössä uudestaan.

Samalla Olympiastadionin alle louhittiin ja kaivettiin lähes saman verran uutta tilaa kuin on Finlandia-talossa: 20 000 neliötä.

Jo silloin suunniteltiin, että maan alle valmistuvat tilat palvelevat kolmea perustarkoitusta: tapahtumatuotantoja, logistisia toimintoja ja tapahtumien turvajärjestelyjä.

Logistisia toimintoja ovat muun muassa tavarakuljetus, jätehuolto, tv- ja mediatuotannot ja talotekniikka.

”Tapahtumatuotantojen ja logistiikan tilat maan alla ovat tärkeät, jotta suurtapahtumat ovat mahdollisia. Ennen ne kaikki olivat stadionilla siellä, missä yleisö oli”, Paju sanoo.

Maanalaiset tilat ovat liikunnan harrastajien ja urheilijoiden sekä kokousjärjestäjien käytössä siis vain tapahtumien ulkopuolella.

Tanssisali on päivittäin ahkerassa käytössä.

Urheiluseurat ja liikunta-alan organisaatiot ovat varanneet maan alta vakiovuoroja. Lisäksi koulut pitävät siellä liikuntatuntejaan ja Suomen Urheiluliiton (SUL) valmennusryhmät ovat käyneet harjoittelemassa.

”Isoin kasvupotentiaali on työhyvinvointipalveluissa, johon yritykset ovat vasta heränneet koronan jälkeen”, Paju sanoo.

Liikuntalajeista maanalaisia tiloja käyttävät ainakin futsal, yleisurheilu, triathlon, koripallo, salibandy, tanssi, lentopallo, kamppailulajit ja voimistelu. Myös taitoluistelijat käyttävät tiloja oheisharjoitteluunsa.

Olympiastadionin nurmikentän alapuolella on täysmittainen 400 metrin juoksurata, joka on ollut koronarajoitusten poistumisen jälkeen ahkerassa käytössä.

”Olemme täällä neljättä kertaa juoksemassa. Tämä on hyvä lisä tarjontaan”, sanoo Ari Kantola, joka on tullut tunnin ja 15 minuutin treenilenkille maan alle samaan Hang Loose Runners -juoksuryhmään kuuluvien Kaj Lagerströmin ja Jukka Arposen kanssa.

Stadionin uusrakentamisen kokonaiskustannus kasvoi lähes 337 miljoonaan euroon. Kuntojuoksijat eivät pitäneet hintaa liian kalliina, kun arvokas rakennus saatiin myös kuntoilijoiden käyttöön, ei kuitenkaan ympärivuotisesti.

”Olisi voinut maksaa kaksi kertaa enemmänkin”, Lagerström sanoo ja naurahtaa.

Hang Loose Runners -ryhmän Ari Kantola (vas.), Kaj Lagerström ja Jukka Arponen maan alla.

Vuonna 2021 Olympiastadionilla varattiin koronarajoitukset huomioiden lähes 3 000 liikuntatuntia. Kaikkiaan stadionilla kävi 57 000 liikkujaa.

Helsinkiläisistä urheiluseuroista liikuntatilojen ahkeria käyttäjiä ovat HJK:n nappulat sekä HNMKY:n ja ToPon nuoret koripalloilijat.

Kun HS tutustui tällä viikolla maanalaisiin tiloihin, kaikki salit olivat käytössä. Maan alla liikkui myös stadionin esittelykierros. Ne ovat olleet hyvin suosittuja.

”Päivän aikana voi olla jopa kymmenen vierailijaryhmää”, Paju sanoo.

Olympiastadion täyttää kuitenkin vain pienen osan koko Helsingin vuosittaisesta liikunnan harjoitustuntien määrästä, joka on noin 250 000.

Varattavissa olevia liikuntapaikkoja Helsingissä on noin 300 ja koulujen liikuntasaleja 150. Silti tiloista on huutava pula.

”Suuret palloiluun soveltuvat sisäliikuntasalit sekä tietyt erikoisolosuhteet, kuten telinevoimistelu, jääurheilu ja uimahallit, ovat iltapäivien ja iltojen osalta lähes täyteen varattuja”, Helsingin kaupungin kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan tiimiesihenkilö Eerikki Pihlajamaa kertoo.

Käyttäjämäärissä Helsingin suosituimpia liikuntapaikkoja ovat Töölön kisahalli, Liikuntamylly Myllypurossa ja Mäkelänrinteen uimahalli.

Pihlajamaan mukaan liikuntapaikkoja on vaikea ja lähes mahdotonta asettaa järjestykseen suosionsa perusteella, koska niiden hallinnoinnista vastaavat eri toimijat.

”Ainakin Olympiastadionin uudet tilat ovat tulleet tarpeeseen. Vapaita vuoroja syksylle löytyy vielä erityisesti päiväkäyttöön ja stadionin itäsivun liikuntasaleihin, eli niitä kannattaa meiltä kysyä”, Paju neuvoo.

Pelaajat ja esiintyjät tulevat Olympiastadionille maanalaisesta logistiikkakeskuksesta Tähtien käytävää pitkin. Jatkossa joukkueiden kapteenit ja artistit kirjoittavat nimensä käytävän tähtiin.

