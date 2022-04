Kalle Rovanperä starttaa MM-sarjan johtajana perjantaina alkavaan kilpailuun.

Zagreb

Toyotan rallitallin suomalaistähti Kalle Rovanperä starttaa MM-sarjan johtajana perjantaina käynnistyvään Kroatian kilpailuun. Rovanperä oli samassa tilanteessa myös viime kaudella, mutta kisa päättyi jo muutaman kilometrin jälkeen ulosajoon.

Kroatian rallin ulosajo johti Rovanperällä neljän keskeytyksen putkeen, mikä söi mahdollisuudet ajaa MM-sarjan voitosta. Nuori suomalaiskuski uskoo nyt olevansa kypsempi taistelemaan Kroatian vaihtelevilla asvalttiteillä, vaikka viime vuonna kokemus pätkistä jäikin hankkimatta.

”Suunnitelmana on päästä ainakin vähän pidemmälle kuin viime vuonna. Yritän aloittaa vähän tunnustelemalla ja järkevämmin, jotta saadaan juonesta kiinni ja päästään kisaamaan kunnon sijoituksista”, Rovanperä sanoo.

”Ikinä en ole mihinkään muuhun kuin palkintosijaan tyytyväinen. Jos ajetaan ehjä kisa ja saadaan hyvät pisteet, se olisi silti ihan hyvä viime vuoden jälkeen. Tähdätään siihen, että ajetaan kunnon kisa.”

Kauden avausrallissa Monte Carlossa Rovanperä oli vaikeuksissa uuden Rally1-hybridiauton kanssa. Kroatian MM-rallin testit toivat kuitenkin luottoa tekemiseen.

”Auto on nyt paljon parempi. Jo Montessa menimme auton kanssa oikeaan suuntaan. Pystyimme näkemään testissä, että auto oli parempi. Toivottavasti pystymme olemaan heti hyvässä vauhdissa”, Rovanperä toteaa.

”Ainakin tuntui, että auto on hyvällä mallilla. Myös tiimikaverit menivät säädöissä samaan suuntaan, joten ehkä se tarkoittaa, että olemme ainakin oikeilla jäljillä.”

Esapekka Lappi ajaa Kroatiassa kauden toisen MM-rallinsa. Vuoden avauskisa Ruotsissa helmikuussa toi pieksämäkeläiselle heti kolmannen sijan, mutta Kroatian asvaltilta Lapilla ei kokemusta ole.

”Luvassa on varmasti yksi vaikeimmista kisoista, mitä olen koskaan ajanut. Jo kuivalla kelillä pätkät olisivat olleet haastavia, mutta nyt on vettäkin luvassa. Mutkia leikataan paljon ja tienpinta vaihtuu koko ajan. Siellä on sellaisia elementtejä, että oksat pois”, Lappi huokaisee.

Toyotan kolmatta tehdastallin autoa Sebastien Ogierin kanssa jakava Lappi myöntää, että palkintopallille voi olla vaikea yltää.

”Ei voi missään tapauksessa odottaa kuuta taivaalta tällä kokemuserolla, mutta en ole missään nimessä luovuttanut. Vaikeat olosuhteet voivat tuoda mukanaan myös mahdollisuuksia”, Lappi summaa.

”Jos pysyy itse poissa ongelmista, voi tulla yllättävänkin hyvä tulos. Voitosta ei kuitenkaan uskalla lähteä ajamaan. Se tuskin päättyisi kovin hyvin.”

Kroatian MM-rallissa suomalaisista WRC2-luokassa kilpailevat Mikko Heikkilä, Emil Lindholm ja Jari Huttunen. Junioreiden MM-sarjassa pisteitä metsästävät Sami Pajari ja Lauri Joona.