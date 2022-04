Mixu Paatelainen on kulkenut pitkän tien ensin ammattijalkapalloilijana sitten valmentajana. Nyt hän valmentaa Suomessa HIFK:ta.

Mixu Paatelainen, 55, kasvoi jalkapallokentän laidalla ja joutui kovaan kouluun Skotlannin sarjoissa. Siitä mankelista tuli läpi valmentaja, jolla on auktoriteettia mutta myös kykyä kohdata pelaajansa avoimesti.

HIFK:n joukkue on alkupisteessä kaksi päivää ennen Veikkausliiga-kauden ensimmäistä Stadin derbyä ja kauden viidettä ottelua. On kuin kausi olisi alkanut uudestaan.

”Meillä alkoi toisen kerran pre-season [harjoituskausi]”, sanoo HIFK:n puolustaja Sakari Mattila, joka saapuu ensimmäisenä Töölön pallokentälle harjoituksiin.

”Parempi, että muutos tapahtui nyt kuin kauden puolivälissä.”

Viimeisten joukossa kentälle astelee HIFK:n uusi päävalmentaja Mixu Paatelainen, 55, jonka tehtävänä on pelastaa jumbojoukkueen kausi. Hänen pitää yrittää kasata surkeasti kauden aloittaneesta porukasta joukkue ja löytää paras mahdollinen pelitapa ja avauskokoonpano.

Päivää aiemmin Paatelainen kertoo ruoholahtelaisen hotellin aulassa HIFK-pestinsä alusta, sen taustoista ja myös urastaan. Paatelaisella on asunto Helsingissä, mutta hän on valinnut hotellin rauhallisen aulan haastattelupaikaksi.

Paatelaisen sopimuksen julkistamisen jälkeen sanottiin, että hän on HIFK:n näköinen valmentaja. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Jalkapallon puolella HIFK ei ole ”iso ja paha”, kuten jääkiekossa HIFK:n sanotaan olevan.

Paatelainen on tehnyt kunnioitettavan valmennusuran, ja siinä mielessä hän on suuri valmentaja, mutta HIFK:ssa suurta on tällä haavaa vain seurahistoria ja kannattajakatsomon koko. Paatelainen on äänekäs ja itsevarma, ja se pätee seuraankin.

Totuus lienee kuitenkin, että Paatelainen tunnetaan vain pintapuolisesti Suomessa.

Suuri yleisö muistanee Paatelaisen maajoukkueessa käyttämän joulukuusi-peliryhmityksen, josta sittemmin tuli vitsien aihe huonojen tulosten seurauksena. Urheilumedia muistaa, miten Paatelainen maajoukkuetaipaleen lopussa suorastaan teilasi verbaalisesti toimittajia, jotka kysyivät hänen mielestään tyhmiä.

” ”Ihmiset luulevat, että olen raivoaja. Ihan oikeasti.”

Mixu Paatelainen harjoituskentällä Bolliksella Helsingissä.

Paatelaisen mukaan ihmiset eivät tiedä, millainen hän on luoteeltaan.

”Ihmiset luulevat, että olen mörkö. Ihmiset luulevat, että olen raivoaja. Ihan oikeasti. Lehtimiehet etenkin. He olettavat, että en kuuntele pelaajia ja vain piiskaan heitä, mikä on täyttä roskaa”, Paatelainen sanoo.

”Se on jännä, että ihmisille on tullut tällainen käsitys. Media on siihen vahvasti vaikuttanut. Kun sitä tarpeeksi toitotetaan, ihmiset luulevat, että olen sellainen. Kun joku tutustuu paremmin, hän sanoo, että olen täysin päinvastainen.”

Paatelainen toteaa heti haastattelun alussa, että hänen äänensä on hiukan vaimea. Hän on viimeksi valmentanut yhdeksän kuukautta sitten, ja huutaminen treeneissä tauon jälkeen käy äänen päälle.

”Minun tyylini on suora. Se kuulostaa aggressiiviselta, kun annan pelissä ohjeita. Se on kuin veitsellä sivaltaisi – ja näin.”

”Siitä tyylistä ei voi vetää johtopäätöksiä persoonasta. Jos niintekee, silloin ei ymmärrä.”

Paatelainen kertoo sanoneensa HIFK:n pelaajille heti ensimmäisenä päivänä, että palautetta tulee suorin sanoin. Hän myöntää, että välillä äänenkäyttö saattaa kuulostaa vihaiselta. Mutta sanojaan hän miettii tarkkaan, että ne eivät loukkaisi.

”Sanoin ensimmäisenä päivänä, että meidän valmennusryhmän jäsenten tehtävänä on auttaa pelaajia. Se on lähtökohta. Ei se, että yksi on kukkona tunkiolla.”

Tuskin se ihan sattumaa on, millaiseksi Paatelaisen valmennustyyli on kehittynyt.

Hän kasvoi osin jalkapallokentän laidalla, kun hänen isänsä Matti Paatelainen pelasi aikoinaan HIFK:ssa ja Hakassa. HIFK:ssa poikaa kaitsi välillä päävalmentaja, ja Hakassa hän pääsi mukaan pelireissuille.

Myöhemmin isä Matti Paatelainen kouli pojastaan pelaajaa sekä antoi suoraa ja rehellistä mutta inhimillistä palautetta.

Pelaajana Mixu Paatelainen sanoo olleensa periksiantamaton, voimakastahtoinen ja vaativa itselleen. Ominaisuudet auttoivat, kun hän lähti Hakasta vuonna 1987 kuukauden testiin Dundee Unitediin Skotlantiin. Edellisen kauden päätteeksi Dundee United oli pelannut Uefa-cupin finaalissa.

”Onnistuin viikon sisällä kahdessa reservijoukkueen pelissä ja tein muutaman maalin. Ehkä se auttoi, että oikea ranteeni oli murtunut ja siinä oli lasta, jolla huidoin tarpeeksi.”

” ”Ymmärsin kolme sanaa, mitä hän sanoi minulle: ’Fucking Finnish bastard’.”

Seura tarjosi viikon jälkeen yhdeksän vuoden sopimusta, ja viiden vuoden sopimus syntyi lopulta. Sen jälkeen hän ei enää pelannutkaan Suomessa seurajoukkueissa.

Paatelaisen mukaan hänellä oli ”tsägää”. Ensimmäisessä Skotlannin liigan pelissä hän pääsi avaukseen ja teki maalin. Seuraavassa Dundeen paikallisottelussa tuli tappio, ja päävalmentaja Jim McLean läksytti koko joukkueen mies mieheltä.

”Hän tuli minun kohdalleni. Ymmärsin kolme sanaa, mitä hän sanoi minulle: ’Fucking Finnish bastard’. Aina kun hän piti tauon, katsoin häntä alhaalta ylöspäin silmiin ja sanoin: ’yes boss’. Hän rupesi huutamaan vielä enemmän.”

”Jätkät tulivat suihkusta ja kysyivät, ymmärsinkö sanaakaan. Sanoin, että vain ne kolme sanaa. He sanoivat hänen kysyneen, että ’olit niin huono, että kävitkö pubissa [boozer] eilen’. ’Yes boss.’ Hän luuli minua sarkastiseksi. Syytän englanninopettajaani, joka ei ollut opettanut boozer-sanaa.”

Paatelainen sanoo oppineensa paljon Jim McLeanilta, vaikka tämän henkilöjohtamistaidot eivät olleetkaan parhaat mahdolliset. Paatelaisen mukaan McLean oli nero, ja siksi joukkue pudotti Barcelonan Uefa-cupin välierissä.

1980-luvun lopulla McLean oli eturintamassa muuttamassa brittifutiksen syvään juurtuneita perinteitä.

”Hän toi seuraan hiilihydraattitankkauksen. Pelipäivinä meillä ei ollut enää teetä, Jaffa-keksejä ja nallekarkkeja vaan täysjyväleipää, hedelmiä ja banaaneja. Yhden tappion jälkeen Jim tuli koppiin ja sanoi, että ’syötte banaaneja ennen peliä ja pelaatte kuin apinalauma’. Skotit ovat kuuluisia huumorintajustaan.”

Paatelainen teki hienon uran pelaajana Britanniassa, ja etenkin Skotlannissa hänestä tuli maineikas pelaaja. Skotlannissa hän teki yli sata maalia Dundee Unitedissa, Aberdeenissa, Hibernianissa, St Johnstonessa ja St Mirrenissä. Englannissa hän pelasi Boltonissa ja Wolverhamptonissa.

” ”Päätin, että yksikään päivä ei ole tyhjä.”

Nuori Mika-Matti Paatelainen Kreikan Michail Kasapiksen pihdeissä Kreikka–Suomi-ottelussa Salonikissa vuonna 1994.

Valmennusuransa hän aloitti Skotlannissa Cowdenbeathissa, ja TPS-kauden jälkeen hän valmensi Hibernianissa ja Kilmarnockissa.

Kilmarnockissa hän laati itselleen säännön, että joka päivä pelaajan pitää saada jotain oppia.

”Päätin, että yksikään päivä ei ole tyhjä.”

Sitten seurasi neljän vuoden pesti Suomen maajoukkueessa. Paatelaisen viimeisistä ajoista jäi huonoja mielikuvia, mutta sen aikaiset pelaajat muistavat päävalmentajaa hyvällä.

HS kysyi silloisilta maajoukkuepelaajilta, millainen johtaja Paatelainen oli, ja tällaisilla sanoilla häntä kuvailtiin: energinen, aktiivinen, voitontahtoinen, vaativa, reilu, suora, avoin, rehellinen, vahva, uskottava, pidetty ja auktoriteetti.

”Kaiken a ja o on rehellisyys. Pelaajia pitää käsitellä oikein eikä kaikkia samalla tavalla.”

”Kun A-maajoukkueessa otin pelaajat rinkiin, ei Roman Eremenko kertaakaan katsonut minua. Hän katsoi pilviä, potki maata ja pureskeli kynsiään. Harjoituksessa hän teki kaiken täysin oikein.”

Paatelainen toteaa, että maajoukkueen päävalmentajana viimeiset ajat eivät olleet hyvää aikaa.

”Oli täysin oikeutettua, että arvosteltiin tuloksia ja arvosteltiin pelaamista. Se rupesi olemaan vähän liikaa, kun arvostelu meni henkilökohtaisuuksiin.”

Oliko sellaista?

”Ehkä pikkuisen. Se on ollutta ja mennyttä. Minulla ei ole mitään muuta kuin positiivisia fiiliksiä.”

Mixu Paatelainen Suomen päävalmentajana Färsaarilla vuonna 2014.

Viimeinen lehdistötilaisuus kotikentällä Unkari-tappion jälkeen oli ikimuistoinen. Siitä muistetaan esimerkiksi seuraava kommentti.

”Minä en eroa. Meidän taso on sillä tasolla, että emme ole lähelläkään Euroopan huippua. Meillä on paljon, paljon tekemistä suomalaisen jalkapallon kehittämisessä. Ja se työ jatkuu.”

Seuraavana iltana Paatelainen sai potkut, kun liittohallitus päätti asiasta yksimielisesti.

”Sain puhelinsoiton Peralta [puheenjohtaja Pertti Alaja]. Pera sanoi, että ’tuletko juttelemaan’. Sanoin pojalle, että ’nyt tuli lähtö’.”

”Pera sanoi minulle, että hallitus on tehnyt tällaisen päätöksen ja hän puheenjohtajana kertoo sen. Se meni täysin rauhallisesti. Kaikessa sovussa siitä päätettiin.”

Paatelainen sanoo lähteneensä sen jälkeen Skotlantiin. Jonkin ajan jälkeen hän mietti, mitä hänen olisi pitänyt ehkä tehdä toisin maajoukkueuran loppuvaiheissa.

”Ajattelin, että se oli mahtavaa aikaa. Melkein neljä ja puoli vuotta sain olla kunniatehtävässä oman maan päävalmentajana. Teimme nuorennusleikkauksen, ja moni pelaaja teki debyyttinsä.”

Paatelainen sanoo iloinneensa kovasti Suomen maajoukkueen pääsystä EM-turnaukseen ja viestitelleensä paljon päävalmentaja Markku Kanervan kanssa.

”Kisoihin pääsy oli aivan fantastista. Vihdoinkin. Hienoa. Se oli upeaa.”

Suomen jälkeen Paatelainen valmensi Dundee Unitedia, Ubon UMT:tä Thaimaassa, Latvian maajoukkuetta ja Hongkongin maajoukkuetta.

”Olen ollut monessa liemessä. Olen ollut taistelemassa mestaruuksista, europaikoista, keskikastissa ja putoamista vastaan. Olen ollut monessa erilaisessa tilanteessa. Kaikista niistä tilanteista olen oppinut. Haluan oppia aina, joka päivä.”

Paatelainen laskee lähteneensä kuudesta valmennuspestistä omilla ehdoillaan.

”Sehän on aina eri asia, miten asioista tiedotetaan, ja se on eri asia, mitä ihmiset näkevät ja uskovat.”

”Suomessa jalkapallovalmentajan potkut ovat skandaali. Suomessa valmentaja on munannut itsensä. Ulkomailla suhtaudutaan olkia kohautellen. Menee kuukausi tai puoli vuotta, ja jostain muualta aukeaa ovi.”

” ”Mielestäni tämä on aivan upeata.”

Ennen HIFK:ta Paatelainen valmensi Hongkongissa, mutta sen jälkeen hänen oli aika laittaa itsensä kuntoon. Pitkän jalkapallouran aikana kuluneet polvet kipuilivat koko ajan, ja jokainen askel sattui. Viime kesänä hän sai Tampereella leikkauksessa polviinsa tekonivelet.

Viime kesänä ja syksynä Paatelainen oli Euroopan jalkapalloliitolla Uefassa töissä analysoimassa EM-turnauksessa otteluita ja myöhemmin esimerkiksi Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan otteluita. Vuodenvaihteessa hän rupesi kartoittamaan uutta valmennustyötä, jos sopiva osuisi kohdalle.

”Olen jo oikeastaan pidempään ajatellut, että olisi kiva olla mukana projektissa, jossa ei mennä valmiiseen pöytään vaan lähdetään kehittämään. Silloin vaaditaan kärsivällisyyttä.”

Kun neuvottelut HIFK:n kanssa etenivät pidemmälle, Paatelainen rupesi katsomaan HIFK:n otteluita, joita ei ollut aiemmin nähnyt. Hän ei nähnyt joukkuepelaamista tai hyviä esityksiä yksilöiltä.

”En halua kuulostaa isopäiseltä, mutta uskoisin, että olisin saanut ulkomailtakin valmennuspestin. Mutta tämä projekti rupesi kiinnostamaan minua enemmän ja enemmän.”

”Meillä on loistavat fanit, jotka kannattavat henkeen ja vereen. Se oli yksi iso syy. Vaikka seura on rämpinyt, silti porukka on kasvanut ja pelaajat saavat loistavaa tukea.”

Paatelainen sanoo pyrkivänsä parantamaan HIFK:n peliä pikkuhiljaa. Kaudesta tulee pitkä.

”Nyt olen tällaisessa hienossa seurassa ja Suomessa. Mielestäni tämä on aivan upeata.”

Tiistain harjoituksissa Paatelainen asettelee pelaajia tarkasti haluamilleen paikoille. Hän viheltää pelin poikki yhä uudestaan ja säätää pelaajien liikkeitä yhtenäisemmiksi. Ja huutaa väliin kannustuksia pelaajille. Ajoittain hän kääntyy poispäin ja päästää tukahdutetun kirosanan.

Harjoituksen jälkeen joukkueen kokeneisiin pelaajiin kuuluva Sakari Mattila sanoo, että kaikki on muuttunut.

”Ajan kanssa hyvä tulee”, Mattila tuumii.

Veikkausliiga-kauden ensimmäinen Stadin derby HIFK-HJK Töölön jalkapallostadionilla torstaina kello 18.00. Nelonen ja Ruutu.fi näyttävät ottelun.

Mixu Paatelainen Syntynyt Helsingissä helmikuussa 1967.

HIFK:n Veikkausliiga-joukkueen päävalmentaja.

Pelaajauran seurat: Haka, Dundee United, Aberdeen, Bolton Wanderers, Wolverhampton Wanderers, Hibernian, Strasbourg, St. Johnstone, St. Mirren, Cowdenbeath.

Valmennusura: Cowdenbeath, TPS, Hibernian, Kilmarnock, Suomen maajoukkue, Dundee United, Ubon UMT, Latvia, Hongkong.

Dundee Unitedissa 173 ottelua, 47 maalia.

Skotlannin sarjoissa yli 100 maalia.

Suomen A-maajoukkueessa 70 ottelua ja 18 maalia.

Muuta: eronnut, kolme lasta.

