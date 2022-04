Jack Lisowskilla on sukujuuria Ukrainassa, mutta se ei riittänyt perusteeksi käyttää Ukrainan lippua peliasun liivissä.

Jack Lisowski on yltänyt urallaan kuusi kertaa rankingturnauksen finaaliin, mutta turnausvoitto vielä uupuu. Kuva on vuodelta 2019.

Snookerin maailmanlistalla sijalla 14 oleva Jack Lisowski ei saa pitää peliasussaan pientä Ukrainan lippua parhaillaan meneillään olevissa snookerin MM-kisoissa Sheffieldissä Englannissa. Lisowski olisi lipulla osoittanut tukensa Ukrainalle, johon Venäjä on hyökännyt.

BBC:n mukaan kisajärjestäjä (WST) perusteli päätöstään sillä, että koska Lisowski ei ole ukrainalainen, lippu olisi ollut poliittinen eikä ”urheilua voi käyttää poliittisena alustana”.

”Osa minusta on ukrainalainen, mutta se ei ollut tarpeeksi, joten minun piti ottaa lippu pois liivistäni”, Lisowski sanoi BBC:lle.

Englantilaisella Lisowskilla, 30, on sukujuuria Ukrainassa. Hänen isoisänsä on ukrainalainen.

”Kaikki täällä ovat samaa mieltä siitä, että Ukrainaa tuetaan, joten miksi helvetissä en voi pitää lippua?”, Lisowski totesi.

”Se [Ukraina] on lähellä sydäntäni. Isoisäni on ukrainalainen, isäni on ollut siellä. Tapahtumat siellä ovat hyvin surullisia.”

Myös WST totesi tiedotteessaan, että he vastustavat ”minkä tahansa maan tunkeutumista toiseen maahan”.

”Ajatuksemme ja rukouksemme ovat niissä ihmisissä, jotka kärsivät nykyisestä selkkauksesta Ukrainassa.”

Lisowski on käyttänyt Ukrainan lippua peliasussaan muissa turnauksia. Nyt hän aikoo hankkia ison Ukrainan lipun.

”Jos voitan [Neil] Robertsonin, heilutan lippua areenalla.”

Lisowski voitti MM-kisojen ensimmäisellä kierroksella Matthew Stevensin ja kohtaa toisella kierroksella juuri australialaisen Robertsonin.

Snookerin MM-kisoissa ei ole mukana ukrainalaisia pelaajia, mutta 16-vuotias Iulian Boiko osallistui MM-kisojen karsintoihin. Hän pääsi karsintojen toiselle kierrokselle, mutta ei yltänyt MM-turnaukseen.

Lue lisää: Ralf Lopian hyppää vappuna pyöränsä selkään ja aikoo palata kotiin vasta vuosien päästä

Lue lisää: Ukrainalainen Valioliiga-pelaaja antoi tunteikkaan haastattelun: ”Vihaan maahani hyökänneitä ihmisiä joka päivä enemmän”

Lue lisää: Ukrainan ja Skotlannin MM-jatkokarsinta pelataan kesäkuun alussa

Lue lisää: Venäläisen olympia­sankarin piti tavata Vladimir Putin, mutta yhtäkkiä kaikki peruuntui: ”Tunsin, että jotain pahaa tapahtuisi seuraavana päivänä”