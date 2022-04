Manageri Dean Smithin mukaan Pukki on tärkeä palanen joukkueessa.

Teemu Pukki on tehnyt tällä kaudella 10 maalia Valioliigassa.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Norwich ilmoitti torstaina käyttäneensä optionsa ja jatkaneensa Teemu Pukin sopimusta vuodella. Pukin, 32, sopimus on nyt voimassa kesään 2023 asti.

Perjantain mediatilaisuudessa Norwichin manageri Dean Smith myhäili tyytyväisenä Pukin sopimustilanteesta.

”Mielestäni on tärkeää, että hän pysyy [Norwichissa]. Hän on tärkeä palanen joukkueessa ja halusimme jatkaa sitä [sopimusta]. Hän on myös itse enemmän kuin onnellinen voidessaan jäädä”, Smith totesi.

Pukki on tehnyt tällä kaudella Valioliigassa kymmenen maalia.

Tekemästään sopimuksesta huolimatta Pukki voi vielä siirtyä toiseen seuraan, mutta option käyttämällä Norwich varmisti sen, että joukkue saa siirtokorvauksen, mikäli Huuhkajien hyökkääjän matka jatkuu.

Pukki siirtyi Norwichiin kesällä 2018.

Norwich on Valioliigassa viimeisenä ja eroa viimeiseen säilyjän paikkaan on kahdeksan pistettä. Norwichilla on jäljellä kuusi ottelua. Lauantaina joukkue kohtaa Newcastlen kotikentällään.