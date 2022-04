Andrei Rublevin mielestä venäläisten ja valkovenäläisten hyllyttäminen on syrjintää.

Tenniksen miesten maailmanlistan kahdeksas, venäläinen Andrei Rublev pitää venäläisten ja valkovenäläisten hyllyttämistä Wimbledonin tennis­turnauksesta ”täydellisenä syrjintänä”, uutistoimisto AFP kertoo.

”Saamissamme perusteluissa ei ole mitään järkeä. Ne olivat epäloogisia”, Rublev sanoi Belgradin ATP-turnauksen yhteydessä torstaina.

”Mitä nyt tapahtuu, on täysin meitä syrjivää.”

Wimbledon hyllytti venäläiset ja valkovenäläiset pelaajat, koska Venäjä on hyökännyt Ukrainaan.

Päätöksen takia Rublevin lisäksi muun muassa maailmanlistan kakkonen, venäläinen Daniil Medvedev, ja naisten maailmanlistan nelonen, valkovenäläinen Aryna Sabalenka, eivät voi osallistua turnaukseen, joka alkaa 27. kesäkuuta.

”Hyllyttäminen ei muuta mitään”, sanoi Rublev, joka kirjoitti sodan alkuvaiheessa tv-kameraan viestin ”Ei sotaa, kiitos”.

Rublevin mukaan suurempi vaikutus olisi kaikkien Wimbledonin palkinto­rahojen antaminen hyväntekeväisyyteen. Viime vuonna palkintorahaa jaettiin 35 miljoonaa puntaa eli noin 42 miljoonaa euroa.

"Kaikkien palkintorahojen antaminen humanitaariseen apuun – perheille, jotka kärsivät, lapsille, jotka kärsivät – vaikuttaisi jo jotenkin”, Rublev sanoo.

”Tennis olisi tässä tapauksessa ensimmäinen ja ainoa urheilulaji, joka lahjoittaisi niin suuren summan. Ja se olisi Wimbledon, joka saisi kaiken kunnian.”

Wimbledonin päätös on puhuttanut muitakin kuin hyllytettyjä pelaajia. Esimerkiksi Ukrainan tennistähti Elina Svitolinan mielestä venäläisten ja valkovenäläisten pelaajien pitäisi päästä pelaamaan tietyin ehdoin.

”Jos he eivät vastusta Venäjän hallituksen toimia, heidän hyllyttämisensä on oikein. Jos he eivät äänestä hallituksen puolesta, heidän osallistumisensa olisi reilua.”

Maailmanlistan ykkönen Novak Djokovic pitää Wimbledonin päätöstä ”hulluna”.

”Urheilijoilla ei ole mitään tekemistä sodan kanssa. Kun politiikka häiritsee urheilua, lopputulos ei ole hyvä.”

Myös ammattilaistenniksen kattojärjestöt ATP ja WTA pitävät Wimbledonin päätöstä epäreiluna ja ”erittäin suurena pettymyksenä”.