Verstappen on PSV Eindhovenin kannattaja.

Formula ykkösten hallitseva maailmanmestari Max Verstappen vitsaili seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin osallistumisesta Chelsean ostotarjoukseen.

”Luulin, että hän on Arsenalin kannattaja. Ja jos on Arsenalin kannattaja menee Chelseaan, se on melko kiinnostavaa”, Verstappen totesi uutistoimisto PA:lle The Independentin mukaan.

”Mutta jokainen tekee mitä haluaa rahoillaan, joten katsotaan, mitä tapahtuu.”

Hamilton on usein maininnut olevansa juuri Arsenalin kannattaja. Verstappen on itse PSV Eindhovenin kannattaja ja teki vertauksen.

”Olen PSV:n fani ja en koskaan ostaisi Ajaxia.”

Lisäksi Verstappen totesi, että osaomistus ei häntä muutenkaan kiinnostaisi.

”Jos ostaisin jalkapalloseuran, haluaisin olla yksin omistajana ja tehdä kaikki päätökset. En haluaisi omistaa pientä osuutta.”

Hamiltonin ja tennistähti Serena Williamsin osallistuminen Sir Martin Broughtonin ryhmittymän ostotarjoukseen Chelseasta kerrottiin torstaina. Molempien on arvioitu sijoittavan noin kymmenen miljoonaa puntaa (12 miljoonaa euroa). Chelsean hinnaksi on arvioitu noin kolme miljardia puntaa.

Sekä Verstappen että Hamilton ovat parhaillaan Italiassa, jossa ajetaan viikonloppuna F1-kauden neljäs osakilpailu Imolan radalla.