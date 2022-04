Joukkueen ja valmennuksen sisäiset ristiriidat pysyvät yleensä aisoissa niin kauan kuin tulosta tulee. Kauden neljännessä ottelussa tuli nöyryyttävä 1–4-tappio, joka uhkaa nostaa joukkueen sisäiset ristiriidat pintaan, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Veikkausliigan hallitsevalla mestarilla HJK:lla on nyt niin yltäkylläinen pelaajamateriaali, että vastaavanlaista joukkuetta saa hakea vuosien takaa.

Lauantain koti­ottelussa Interiä vastaan HJK:n vaihto­penkillä aloittivat 78 maa­ottelun Joona Toivio, 30 maa­ottelun Pyry Soiri, tämän kauden ulko­maalais­hankinnat Manuel Martić ja Nassim Bouejallab sekä maa­joukkue­mies Santeri Hostikka ja 300 Serie A-ottelun Perparim Hetemaj.

Eikä siinä kaikki, sillä kokoonpanon ulkopuolelle jäivät esimerkiksi vielä hieman toipilaat Roope ja Riku Riski.

Edellisen kerran hieman vastaavanlaisia tilanteita oli Klubissa kaudella 2014, kun vaihtopenkillä saattoi istua neljä maa­joukkue­pelaajaa: Mikael Forssell, Mika Väyrynen, Markus Heikkinen ja Veli Lampi.

HJK:n päävalmentajalla Toni Koskelalla riittää pohdittavaa, miten hän pystyisi pitämään kaikki tyytyväisinä. Eikä hän todennäköisesti pystykään, ja siihen on useita syitä.

Ongelmia tullee vääjäämättömästi jossain vaiheessa siitä, että Toni Koskela ei ole HS:n tietojen mukaan erityisen pidetty henkilöjohtaja. Siinä mielessä hänessä on jotakin samaa kuin hänen edeltäjässään Mika Lehkosuossa, joka aiheutti välillä hämmennystä joukkueen sisällä.

Koskela on kulmikas henkilö, jonka johtaminen on ajoittain töksähtelevää. HS:n tietojen mukaan apuvalmentaja Toni Korkeakunnas on joukkueen sisällä huomattavasti pidetympi henkilö kuin päävalmentaja. Joukkueessa on tällä haavaa hyvä henki, mutta samanlaista hyvää henkeä ei ole joukkueen ja päävalmentajan välillä.

Jos kaikki pelaajat olisivat ensisijaisesti Koskelan valitsemia, niin ongelmia ei välttämättä tulisi.

Takaisin SJK:hon siirtynyt Pyry Hannola joutui HS:n tietojen mukaan Koskelan hampaisiin ja halusi siitä otteesta irti.

Joillekin pelaajille tulee ongelmia siitä, että he eivät pysty toteuttamaan Koskelan piiruntarkkaa pelitapaa Koskelan haluamalla tavalla.

Kannattajat ovat jo kiinnittäneet huomiota siihen, että Joona Toivio ei ole ollut kauden neljässä ensimmäisessä pelissä avaus­kokoon­panossa kuin kerran. Toivion pelikunnosta penkkikomennukset eivät johdu.

Herää kysymys, onko Toivio joutunut syystä tai toisesta Koskelan seuraavaksi silmätikuksi. Torstain harjoituksissa Toivio pureskeli tympiintyneen näköisenä kynsiään pelatessaan vaihto­penkki­joukkueessa.

Toivio kuuluu kapteenistoon, ja hänellä on joukkueen kunnioitus. Siinä on valtava ristiriita siihen, mikä on hänen asemansa Koskelan silmissä. Kuvaavaa on, että Vaasassa kentälle pääsi vaihdosta toppari Arttu Hoskonen ennen Toiviota.

Joukkueen ja valmennuksen sisäiset ristiriidat pysyvät yleensä aisoissa niin kauan kuin tulosta tulee. Kauden neljännessä ottelussa tuli nöyryyttävä 1–4-tappio, joka uhkaa nostaa joukkueen sisäiset ristiriidat pintaan ja kysymyksiä Koskelan valinnoista.