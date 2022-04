Seuraavat päivät ratkaisevat, pääseekö Jaakko Hänninen mukaan Italian ympäriajoon, jonka on määrä olla hänelle yksi kauden pääkilpailuista.

”Käsivarsi vuosi verta kuin pässin kaulasta.”

Näin ruokolahtelaisella maatilalla kasvanut ammattipyöräilijä Jaakko Hänninen kuvaili tämän viikon puolivälissä julkaistussa tiedotteessa tuoreinta työtapaturmaa, jonka jälkeen hän joutui keskeyttämään yhdeksi suosikkikilpailuksi nimeämänsä viiden päivän etappiajon Pohjois-Italiassa.

Keskiviikkona tapahtunut kaatuminen oli toinen lyhyen ajan sisällä. Mainittu verenvuoto johtui enemmänkin siitä, että edellisessä kaatumisessa runsas viikko aikaisemmin syntyneet ihovauriot eivät olleet kunnolla parantuneet. Nyt osa niistä sai uutta osumaa.

Ranskalaisessa korkeimman tason ammattilaistallissa AG2R Citroen Teamissa ajava Hänninen kertoi lauantaina puhelimitse kotoaan Nizzasta, että hän oli käynyt myös osteopaatin pakeilla.

”Hän kouri selkää suoraksi. Ongelma oli lähinnä se, että kun oli ihovaurioita, ei pystynyt olemaan pyörän päällä rentona. Se aiheutti esimerkiksi niitä selkäongelmia”, 25-vuotias Hänninen sanoi HS:lle.

Twitterissä Hänninen kiitteli humoristisesti työnantajaansa ”kaikista metreistä kinesioteippiä”.

Viime viikolla syntyneitten haavojen paraneminen on aiheuttanut Hänniselle myös ylimääräistä pyykinpesua.

”Lakanoita on joutunut pesemään. Aamulla herää kuin Faaraon kääreistä, kun haavat ovat tarttuneet lakanoihin.”

Kaatumiset ja muut haaverit ovat ikävää arkea huippupyöräilyssä, mutta Hänniselle niitä on sattunut viimeisen runsaan puolen vuoden aikana yllättävän monta.

Viime vuonna Hännisen pääkilpailuista yksi meni mönkään, kun hän joutui jäämään pois Espanjan ympäriajosta. Hänninen kaatui Espanjassa lämmittelykilpailussaan Vuelta a Burgosissa toiseksi viimeisellä etapilla, ja hänen pikkusormeensa tuli murtuma.

Myöhemmin syksyllä yksipäiväisiin klassikkokisoihin kuuluva Lombardian ympäriajo jäi kesken, kun hän kaatui ja löi päänsä asvalttiin niin rajusti pahasti, että kypärä halkesi.

Maaliskuussa hänen pyörästään puhkesi Katalonian ympäriajossa rengas, kun nopeutta alamäessä oli 70 kilometriä tunnissa. Tuolloin hän kertoi pysyneensä vain vaivoin tiellä.

”Onhan niitä kasaantunut. Ei muuta kuin eteenpäin. Siinä on ollut huonoa tuuria, mutta niihin ei voi enää vaikuttaa. Urheilu on urheilua, ja joskus sattuu. Totta kai se on harmittanut. Mutta ei se muuta sitä faktaa, että tästä lajista nauttii. Se vaikuttaa lähinnä omiin tulostavoitteisiin. Tänä vuonna on ollut aika kovatkin odotukset tähän alkukauteen. Mutta en ole katkera mistään.”

Hännisen alustavassa kilpailukalenterissa yksi kauden pääkilpailuista on kolmeviikkoinen Italian ympäriajo eli Giro d’Italia, joka alkaa 6. toukokuuta.

Se on kolmesta suuresta ympäriajosta ainoa, jonka Hänninen on aiemmin ajanut. Tämä tapahtui vuonna 2020, jolloin Giro siirrettiin koronatilanteen takia syksyyn.

”Joukkue tekee valinnat myöhemmin, varmaankin viikon sisällä. Meillä on joukkueessa jonkin verran muitakin loukkaantumisia. Omalta osalta nyt kuulostellaan nämä muutamat päivät, miten saan esimerkiksi tämän selän hoidettua kuntoon”, Hänninen sanoi.