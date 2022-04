Neljän suomalaisen Thorengruppen voitti Ruotsin mestaruuden: ”Heillä on yksinkertaisesti paras joukkue”

Veera Kauppi, Oona Kauppi My Kippilä ja Tuulia Aho juhlivat lauantaina Ruotsin salibandymestaruutta 9 589 katsojan edessä.

Neljän suomalaispelaajan edustama Team Thorengruppen juhli lauantaina salibandyn naisten Ruotsin mestaruutta toisena keväänä peräkkäin.

”Kaikki, mitä olemme koko kauden ajan tehneet, on ollut maagista”, yhden maalin finaalissa tehnyt kapteeni Emelie Wibron sanoi Ruotsin yleisradioyhtiölle SVT:lle.

Thorengruppen kukisti Tukholman Avicii-areenalla 9 589 katsojan edessä pelatussa superfinaalissa runkosarjan voittaneen Pixbon maalein 5–4. Avicii-areena tunnetaan paremmin alkuperäisellä nimellään Globen.

Uumajalainen Thorengruppen sijoittui SSL-liigan runkosarjassa kakkoseksi. Joukkueen suomalaisista Veera Kauppi, Oona Kauppi ja My Kippilä pelasivat myös superfinaalissa. Thorengruppenin neljäs suomalainen Tuulia Aho ei ollut kokoonpanossa lauantaina.

Oona Kauppi teki Thorengruppenin 2–0-johtomaalin jo viiden minuutin pelin jälkeen.

Hopeajoukkue Pixbon suomalaiset ovat Mia Karjalainen ja Laura Manninen, jotka molemmat saivat superfinaalissa syöttöpisteen.

”Vaikka Pixbon puolustus on uskomattoman hyvä, on Thorengruppen vaikea pysäytettävä hyökkäyspäässä. Siellä on niin uskomaton määrä leveyttä”, SVT:n asiantuntija Anna Wijk sanoi.

”Heillä on yksinkertaisesti paras joukkue.”

Hän mainitsi erikseen nimeltä Wibronin, Veera Kaupin sekä Sofia Joelssonin, jonka pistesaldo superfinaalissa oli 1+2.