Hiihtäjä Perttu Hyvärinen on viettänyt uransa parhaan kauden jälkeen lomaa tekemällä metsätöitä. Hyvärinen kutsui HS:n savotalleen Savoon ja kertoi elinikäisestä suhteestaan luontoon, metsän omistamisen taloudellisesta merkityksestä ja siitä, millä asialla on hänelle ”mystinen arvo”.

Maajoukkuehiihtäjä Perttu Hyvärisen ilme on muikea, kun hän kävelee savolaisten koivujen keskellä.

Nämä eivät ole mitä tahansa koivuja, vaan niillä on Hyväriselle erityistä merkitystä.

Varsinaista luonnonrauhaa ei tällä metsäpalstalla kuitenkaan ole, sillä sivummalta kuuluu liikenteen kohinaa Kuopion ja Joensuun väliseltä valtatieltä.

Sama tie on tavallaan syy siihen, miksi tällä paikalla kasvaa koivuja.

”Meillä jäi tässä vähän peltoa uuden tien alle, ja olen ollut ukkini kanssa kuusivuotiaana istuttamassa nämä koivut tähän”, 30-vuotias Hyvärinen kertoo noin 24 vuoden takaisista tapahtumista.

Hänen olemuksessaan on tervettä kotiseutuylpeyttä.

”Viime syksynä teimme tähän ensiharvennuksen.”

” ”Se on sellainen jännä mystinen arvo myös minulle.”

Olemme parinkymmenen kilometrin ajomatkan päässä Kuopion keskustasta. Melkein saman verran matkaa pitää taittaa Joensuun suuntaan, jotta olisimme Hyvärisen lapsuudenkodin maisemissa Riistavedellä, joka kuuluu Kuopioon.

”Minulle yksi iso asia on ylisukupolvisuus. Suurin osa omista metsistäni ja vanhempieni metsät ovat olleet suvussa monta sukupolvea. Se on sellainen jännä mystinen arvo myös minulle. Tämä ei ole vain maata, vaan omien esi-isieni jäljet näkyvät edelleen näissä metsissä. Esimerkiksi kiviaitaa saattaa löytyä ihan älyttömästi”, Hyvärinen sanoo.

Nämä koivut Perttu Hyvärinen istutti isoisänsä kanssa kuusivuotiaana eli 24 vuotta sitten.

Hyvärinen miettii, miten entisinä aikoina tehtiin metsätöitä.

”Myös silloin on ollut hurjia työntekijöitä. He ovat raivanneet metsiä, ja nyt siinä on järeä kuusikko. Vesurilla ja kassaralla on katkottu pientä puuta. Siinä olisi itsellä äkkiä jännetupentulehdus päällä. Menetelmät ovat muuttuneet”, hän sanoo ja naurahtaa.

Suomessa on runsaat 600 000 sellaista metsänomistajaa, joiden omistuksessa on vähintään kaksi hehtaaria metsää.

Hyvärinen on yksi heistä. Hän kertoo omistavansa noin 30 hehtaaria metsää. Nelisen vuotta sitten hän otti pankista lainaa ja osti ensimmäisen oman metsäpalstansa.

”Metsän omistaminen ja hoitaminen on minulle vähän kuin urheilijan eläkettä. Maksan metsää ehkä vähän hiihtämälläkin. Minulla on myös opinnoista tähän liittyvää tietotaitoa. Nyt on hyvä vielä auttaa isää, kun olen aika hyvässä kunnossa tänne metsähommiinkin.”

Perttu Hyvärinen arvioi käyttäneensä tänä keväänä raivaussahaa yhtä monta tuntia kuin normaalisti kertyy harjoittelua kuukauden aikana kesäkaudella.

Hiihtäjän ”vuosiloma” eli niin sanottu ylimenokausi sijoittuu huhti–toukokuulle kilpailukauden päättymisen ja uuden harjoituskauden alkamisen väliin. Yleensä kyse on korkeintaan kuukaudesta.

” ”Namipussi menee päivässä niin, että heilahtaa.”

Viime vuosina Hyvärinen on käyttänyt huomattavan osan loma-ajastaan metsätöihin. Tosin tällä kertaa hän kävi poikkeuksellisesti myös etelänreissulla Portugalissa, jossa juhlistettiin hänen äitinsä merkkipäivää perhepiirissä.

Hyvärinen kertoo tekevänsä metsässä 8–11 tunnin työpäiviä. Mukana on kunnon eväät ja vähän ylimääräistäkin, joka ei kuulu urheilijan arkeen.

”Sehän tässä on parasta, että saa herkutella. Namipussi menee päivässä niin, että heilahtaa. Syön pari munkkia ja termarista keittoa. Illalla kotona en tee mitään muuta kuin syön.”

Viime keväänä hänellä oli sykemittari mukana metsätöissä, ja se näytti päivittäiseksi energiankulutukseksi 5 900 – 6 300 kilokaloria.

”Kovankin treenipäivän aikana tekee tiukkaa pystyä polttamaan niin paljon, koska täällä touhuaminen on niin pitkäkestoista.”

Tänä keväänä Perttu Hyvärisen metsätöiden äänimaisemaan on tullut uusia sävyjä. Raivaussahan pärinän läpi on tunkenut Ilmavoimien Hornet-hävittäjien jylinää, koska Karjalan lennoston tukikohta Rissalassa on vain noin kymmenen kilometrin päässä.

Hyvärinen myöntää, että ”savotalla kulkeminen” ei ole tyypillistä nykyajan huippu-urheilijalle.

”Tämä on sellaista vanhan liiton meininkiä. Tietyllä tavalla metsä on sijoitussalkun hajauttamista. Metsä on monisäikeinen sijoituskohde, kun siinä tulevat mukaan luontoarvot eli pehmeämmät arvot kuin pelkkä raha.”

Hän arvioi tehneensä tänä keväänä yhtä paljon metsätyötunteja kuin normaalisti kertyy harjoittelua kuukauden aikana kesäkaudella.

”On tämä niin mukavaa touhua rymytä täällä metsässä. Olen neljän vuoden aikana ehtinyt hoitaa omat metsäni kuntoon, eikä siellä ole mitään järkevää tekemistä, joten tulin nyt vanhempieni avuksi”, hän sanoo.

”On minulla puhelin mukana, mutta otan vähän rauhaa itselleni.”

” ”Olen tullut tänne rauhoittumaan.”

Kuten monet muutkin urheilijat Hyvärinen joutui koronariskien takia rajoittamaan sosiaaliset kontaktit minimiin ennen Pekingin olympialaisia.

”Nyt olen yrittänyt tavata kavereita ja sukulaisia. Kun maailma on ruvennut aukeamaan, on ollut paljon tapahtumia, joissa olen ollut mukana. Osasta olen yrittänyt kieltäytyä. Aika paljon on ollut kaikkea, joten sitten olen tullut tänne rauhoittumaan.”

Luonto on ollut aina lähellä Perttu Hyväristä.

”Olen kotoisin lypsykarjatilalta, ja vanhempieni elinkeino on tullut puhtaasti luonnosta. Siinä on ehkä siten ollut aika tiivis yhteistyö pienestä pitäen eläinten, peltojen ja metsien kanssa”, hän sanoo.

Lapsena Hyvärinen nukkui päiväunia traktorin kyydissä.

Hän toteaa, että myös hiihdossa ollaan paljon luonnossa, koska siellä harjoitellaan ja kilpaillaan.

”Ja harrastuksiani ovat metsästys, kalastus ja nämä metsätyöt. Kyllä luontosuhteeni on aika tiukka ja näkyy monessa asiassa. Tulevaisuuden ammattikin saattaa olla metsäsektorilla, kun opiskelen metsätiedettä.”

Hyvärinen kertoo, että hänelle metsästys on enemmän koiraharrastus. Metsänhoidossa hän haluaa vaalia riistan elinympäristöjä ja ravintoa.

”Nautin siitä, kun riistakannat ovat hyvät. Yritän metsänhoidolla saada kantoja paremmiksi, esimerkiksi riistatiheiköillä ja lehtipuiden jättämisellä ruokapaikoiksi.”

Perttu Hyvärinen sanoo, että metsä on hänen mielenmaisemaansa.

Hyvärinen sanoo painokkaasti, että metsä on hänen mielenmaisemaansa. Hän on haluaa olla myös maaseudun puolestapuhuja.

” ”Ammatilliset visiot ovat vaihtuneet vuosien varrella.”

”Täällä alkaa pikku hiljaa lumi sulaa korvien välistä. Kun annan itsestäni 11 kuukautta vuodessa täysin urheilulle, yritän sen yhden kuukauden olla lähimpien ihmisten kanssa ja myös täällä luonnossa.”

Hän hörppii kahvia ja haukkaa pullaa koivupinon päällä istuen.

Metsätieteen opinnot Itä-Suomen yliopistossa ovat olleet kaksi vuotta tauolla. Niitä hän aikoo jatkaa sitten, kun ”kilpaladut on hiihdetty loppuun”.

”Minulla on todella vahva visio, että käyn ne opinnot loppuun. Nyt ollaan puolivälissä.”

Hyvärisen lapsuuden unelma-ammatti oli maanviljelijä.

”Se ei kuitenkaan taida olla tänä päivänä realismia. Ammatilliset visiot ovat vaihtuneet vuosien varrella, mutta jollakin tasolla saattaa pihka tuoksua tulevassa ammatissa. Olen aika avoin tällä hetkellä kaikelle.”

Vaikka harjoituskausi on jo alkanut, Hyvärinen yrittää ehtiä välillä kotitilalleen auttamaan isäänsä kylvötöissä.

”Syksyisin en ole enää päässyt siellä käymään, koska meillä on leirit tiukasti päällä. Olen myös yrittänyt vältellä viljapölyä, ettei siitä tule mitään ongelmaa.”

Takavuosina Hyvärinen kävi toukokuussa kotitilansa töissä melkein salaa valmentajaltaan Mikko Virtaselta. Ainakaan hän ei tarkkaan kertonut, miten pitkiä päiviä siellä tuli tehtyä.

”Viriilejä ja virkeitähän tässä vielä ollaan”

Päättynyt kilpailukausi oli Perttu Hyväriselle uran paras, jos mittariksi otetaan suoritukset olympialaisissa.

Hyvärinen oli hyvälle kaverilleen Iivo Niskaselle oivallinen adjutantti. Niskasen voittamalla 15 kilometrillä Hyvärinen sijoittui kuudenneksi, ja 30 kilometrin yhdistelmäkilpailussa tuli seitsemäs sija Niskasen saavuttaessa pronssia.

Sijoitukset kymmenen parhaan joukkoon olympiakisoissa eivät ole arkipäivää suomalaisessa huippu-urheilussa.

”Ainakin puolitoista viikkoa oli uran parasta vauhtia”, Hyvärinen sanoo raivaussahaamisen lomassa.

Hän toteaa samaan hengenvetoon, että maailmancup-kaudesta jäi vähän hampaankoloon.

”Odotin jo aikaisemmin, että saan sen tuloksen ulos. Oli jotenkin tympeää ja huonoa tuuriakin. Toki oli siellä jo ennen olympialaisiakin ihan hyvää vauhtia, kun Tourilla tuli 11. sija.”

Hyvärinen myöntää, että olympialaisissa kaksi parasta kilpailua sujuivat lähes täydellisesti.

”Olivathan ne hienoja hiihtoja. Ei jäänyt jossiteltavaa. Sen jälkeenkin esimerkiksi Kollenin 50 kilometriä (19. sija) oli ihan hyvä. Sitten panostaminen oli syönyt aika paljon jo miestä ja kunto loppui täysin kotimaan kisoissa.”

Hyvärisen kilpailukausi päättyi jo maaliskuun lopulla ennen SM-kisoja.

Onnistuminen kauden tärkeimmällä hetkellä olympialaisissa antoi potkua myös uran jatkamiseen.

”Kyllä se antoi virtaa, että kannattaa täysillä yrittää ja panostaa vielä. Tuntui, että oli todella tärkeää onnistua arvokisoissa.”

Maajoukkueen valmentajana viime kaudet toiminut Mikko Virtanen on ollut nyt kymmenen vuotta Hyvärisen henkilökohtainen valmentaja, ja yhteistyö jatkuu.

Hyvärisellä on ollut suunnitelma, että ura jatkuu ainakin vuoden 2023 MM-kisoihin asti. Hän pitää mahdollisena, että hän jatkaa sitä jopa vuoden 2026 Pohjois-Italian olympialaisiin asti.

”Viriilejä ja virkeitähän tässä vielä ollaan.”

Nyt uuden harjoituskauden alussa Hyvärisen ohjelmaan kuuluu rullahiihdon lisäksi paljon juoksua.

”Jos pääsisi hyvään juoksuvireeseen, olisi mukava käydä jotain juoksukisojakin.”

